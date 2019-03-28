beppe_grillo : #ROMA: Ormai manca pochissimo per #Vialibera! Domenica 24 marzo una rete ciclopedonale di circa 15 km sarà chiusa a… - BonisoliAlberto : La #viadellaseta torna fiorente grazie agli accordi storici stipulati oggi a Villa Madama a #Roma tra #Italia e… - poliziadistato : In atto esecuzione 12 ordinanze custodia tra Isernia, Foggia e Roma per traffico e spaccio cocaina Indagini… -
Traffico Roma del 28-03-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 7.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO RALLENTAMENTI E CODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTÀ. CI SONO CODE IN PARTICOLARE LUNGO L’AURELIA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO, SULLA FLAMINIA A PARTIRE DAL RACCORDO SINO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO, SULLA SALARIA DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI ...
Traffico Roma del 28-03-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD LE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANG.EST. CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DEL GRA A ...
Traffico Roma del 27-03-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 19:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA: CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. AL FLAMINIO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN Viale del Vignola ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI BATTISTA TIEPOLO SU VIA DEL FORO ITALICO, CONTINUANO I LAVORI IN DIREZIONE SAN ...
Traffico Roma del 27-03-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 19:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA, DALLA NOMENTANA ALLA VIA APPIA E ALL’ALTEZZA DE LA PISANA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. ALL’ESQUILINO POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI ...
Traffico Roma del 27-03-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 18:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. AL PORTUENSE SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIALE GUGLIELMO MARCONI ALL’ALTEZZA DI VIA FRANCESCO GRIMALDI RALLENTAMENTI IN ...
Traffico Roma del 27-03-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 18:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. AL PORTUENSE SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIALE GUGLIELMO MARCONI ALL’ALTEZZA DI VIA FRANCESCO GRIMALDI RALLENTAMENTI IN ...
Traffico Roma del 27-03-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 17:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DAL RACCORDO ...
Traffico Roma del 27-03-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 17:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA CASILINA ; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA VIA DEL MARE ALLA TUSCOLANA. A SAN BASILIO POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU VIA DEL CASALE DI SAN ...
Traffico Roma del 27-03-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 16.50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA E DALLA TUSCOLANA ALLA VIA APPIA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA VIA DEL MARE ALLA TUSCOLANA. A SAN BASILIO POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU ...
Traffico Roma del 27-03-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 15.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA LAURENTINA A VIA ARDEATINA. RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA SALARIA DA VIA CORTONA AL RACCORDO ANULARE VERSO FUORI CITTÀ; IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO IL CENTRO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE. Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ...
Traffico Roma del 27-03-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 15.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA LAURENTINA A VIA ARDEATINA. RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA SALARIA DA VIA CORTONA AL RACCORDO ANULARE VERSO FUORI CITTÀ; IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO IL CENTRO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE. Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ...
Traffico Roma del 27-03-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 13.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CHIUSA PER INCIDENTE LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA IN DIREZIONE FORO ITALICO; CHIUSI ANCHE TUTTI GLI ACCESSI PER LA GALLERIA. IL Traffico È DEVIATO SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST. CODE IN VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XIII A CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE ...
Traffico Roma del 27-03-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 13.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CHIUSA PER INCIDENTE LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA IN DIREZIONE FORO ITALICO; CHIUSI ANCHE TUTTI GLI ACCESSI PER LA GALLERIA. IL Traffico È DEVIATO SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST. CODE IN VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XIII A CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE ...
Traffico Roma del 27-03-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 11.20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN TANGENZIALE CODE TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E CORSO DI FRANCIA DIREZIONE SALARIA A SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLO SVINCOLO DI CORSO DI FRANCIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE , LAVORI CHE DOVREBBERO TERMINARE IL 30 MARZO NORMALIZZATO IL Traffico SULL’INTERO PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE, ...
Tiziano Renzi - “aperto un fascicolo per Traffico di influenze”. A Roma pm hanno chiesto archiviazione per vicenda Consip : Un nuovo fascicolo d’inchiesta, aperto a Firenze, sugli affari di Tiziano Renzi. È quanto scrive Panorama nel numero in edicola. Secondo il magazine l’ipotesi di reato è il traffico di influenze: tutto ruota intorno a un personaggio già noto nelle vicende del padre dell’ex premier: Luigi Dagostino, ex socio dei genitori di Renzi, arrestato lo scorso giugno per fatture false e coimputato con loro in un processo, iniziato il 4 ...