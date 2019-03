Traffico aereo in forte crescita nel 2018 Toninelli | Vale quasi il 4% del PIL

Iniziato lo sciopero di 4 ore del Traffico aereo : 97 voli cancellati - molti i disagi : All'agitazione - dalle 10 alle 14 - aderiscono molti lavoratori aderenti a Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo. Nella stessa fascia oraria Anpac e Anpav hanno confermato l'astensione dal lavoro di quattro ore per piloti e assistenti di volo Alitalia.Continua a leggere

Aereo da turismo precipita in mezzo al Traffico in autostrada : camion lo evita per un soffio : Un piccolo Aereo da turismo sul quale viaggiavano due persone ha perso quota e ha sfiorato le auto che sfrecciavano in autostrada prima di riuscire a fare un atterraggio di emergenza in un campo. È successo a Toronto, in Canada: le immagini dell’accaduto sono state riprese da una telecamera installata a bordo di un camion che ha evitato per un soffio l’impatto con il velivolo. Le due persone a bordo di cui un istruttore e un pilota ...

Cielo Unico Europero : riconoscimento della Commissione Ue al progetto dell’Aeronautica Militare -ENAV sulla sicurezza e la gestione del Traffico aereo : La Commissione europea ha assegnato un riconoscimento all’Aeronautica Militare e ad ENAV (la Società che gestisce il traffico aereo civile in Italia) per un progetto congiunto sulla sicurezza nella gestione del traffico aereo nazionale. La speciale menzione, nell’ambito del concorso “Single European Sky (SES) Awards 2019”, è in occasione del World ATM Congress 2019 di Madrid, il maggiore evento dell’anno nel campo della gestione del traffico ...

Leonardo - scelta da Malesia e Repubblica Macedonia per sistemi controllo Traffico aereo : Al salone World ATM Congress 2019 , in corso a Madrid dal 12 al 14 marzo, Leonardo ha annunciato che fornirà sistemi di controllo del traffico aereo in Malesia e Repubblica del Nord Macedonia. In ...

Leonardo a World Atm Congress per soluzioni avanzate Traffico aereo : All'insegna dell'innovazione e delle soluzioni tecnologiche più avanzate la presenza di Leonardo al World ATM Congress, principale evento nel settore del controllo del traffico aereo, in corso a ...

Enav - nel 2018 bilancio in crescita grazie al Traffico aereo nei cieli italiani : Quello passato è stato un anno di grandi soddisfazioni per Enav e per i cieli italiani, che hanno visto un aumento considerevole sia del traffico di rotta sia di quello di terminale. La società che si ...

Innovazione : nasce D-Flight - società per la gestione del Traffico aereo dei droni : nasce D-Flight, la società per la gestione del traffico aereo dei droni. E’ stato sottoscritto oggi l’aumento di capitale della D-Flight, società creata da Enav per sviluppare la piattaforma U-space per l’erogazione dei servizi di Unmanned Aerial Vehicles Traffic Management (Utm), ovvero per la gestione dei cosiddetti ‘droni‘. Al fianco di Enav la compagine industriale guidata da Leonardo in partnership con Telespazio e ...

Incendio a Ciampino - il Traffico aereo è tornato regolare | : Fumo da un’intercapedine in un magazzino vicino al terminal delle partenze internazionali. Sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine