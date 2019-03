Torna libero un altro degli aggressori dello stupro alla Circumvesuviana di Napoli

Ragazza violentata nella stazione Circumvesuviana - Torna libero uno dei tre fermati : Decisione che farà discutere del tribunale del Riesame di Napoli ottava sezione penale. torna libero Alessandro Sbrescia, uno dei tre giovani fermati nell'inchiesta sullo stupro della...

Calabria - Torna libero il governatore Oliverio : annullato l'obbligo di dimora : Era stato indagato per abuso di ufficio ed "esiliato" a San Giovanni in Fiore dai giudici di Catanzaro

Mafia - Torna libero Vito Roberto Palazzolo : il re dei riciclaggio ottiene l’affidamento in prova ai servizi sociali : Vito Roberto Palazzolo è tornato libero. L’uomo che è considerato il cassiere di Cosa nostra ha infatti ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali. È rimasto latitante per anni in Sudafrica, dove ha accumulato un patrimonio miliardario. Nel Paese africano è considerato uno stimato uomo d’affari: per le autorità italiane, invece, è uno dei più grossi riciclatori dei mafiosi. Per questo motivo è stato condannato a nove ...

Latina - arrestato tre volte per spaccio : pusher straniero Torna ancora una volta libero : Riceviamo e pubblichiamo dal Comitato di Quartiere Nicolosi: 'Quasi ogni giorno, leggendo i quotidiani locali, ci ritroviamo a leggere fatti di cronaca avvenuti nel nostro amato quartiere Nicolosi, non per ultimo, il caso dell'Algerino di 33 anni arrestato negli ultimi 2 mesi ben tre volte, spaccio di droga, resistenza a pubblico ufficiale, ...

VIDEO Ginnastica - Giorgia Villa Torna ad allenarsi : doppio teso al corpo libero dopo l’infortunio alla mano : Giorgia Villa è subito tornata in palestra dopo essersi procurata una lieve frattura al dito medio della mano destra in occasione della prova podio del Trofeo di Jesolo. La Campionessa Olimpica Giovanile prosegue i propri allenamenti al PalAlgeco di Brescia come ha mostrato la Brixia in un VIDEO condiviso sui social network, la 16enne bergamasca ha eseguito un doppio teso al corpo libero e sta cercando di proseguire il proprio percorso di ...

Melluso Torna libero : ergastolo annullato per l'omicidio di Sabine Maccarrone - fu tra gli accusatori di Tortora : Gianni Melluso torna libero. La corte d'assise d'appello di Palermo ha annullato l'ergastolo inflitto in primo grado a Melluso, detto Gianni il bello, uno degli accusatori di Enzo...

Napoletani scomparsi in Messico - Torna libero boss 'El Quince' : Uno degli arrestati lo scorso 30 luglio in Messico, Jose Gualupe Rodriguez Castillo alias el Quince o don Lupe, ritenuto legato al crimine locale e coinvolto nella sparizione dei tre Napoletani è ...

Ogni sei mesi un ergastolano Torna libero. I dati choc del ministero della Giustizia : Roma, 26 febbraio 2019 - Anche l' ergastolo , la decisione più estrema che un tribunale possa prendere, nel nostro Paese non è in realtà sinonimo di carcere a vita. E i numeri lo confermano. Secondo ...

Uccise e impalò tre bambini a una ringhiera : Torna libero : libero dopo 45 anni il mostro di David McGreavy, alias il mostro di Worcester, l'uomo che nel 73 Uccise e impalò a una ringhiera tre fratellini di 9 mesi, due e quattro anni. McGreavy, coinquilino della famiglia Ralph, era rimasto in casa da solo con i piccoli a cui faceva da babysitter. Oggi la commissione per la libertà vigilata lo ritiene idoneo a tornare in società, ma a Worcester nessuno vuole il suo ritorno: "Dovrebbe morire in ...