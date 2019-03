Torna in campo la Serie A | ecco gli orfani delle Nazionali

Cristiano Ronaldo - il portoghese marziano pure dopo l'infortunio : il piano per Tornare in campo : L' infortunio di Cristiano Ronaldo, avvenuto al 28' di Portogallo-Serbia, non solo non preoccupa (lieve lesione muscolare), ma sembra cadere a fagiolo: lo juventino può riposare ed essere pronto per la sfida di Champions contro l' Ajax. Ripercorriamo l' episodio: un lungo scatto sulla fascia sinistr

Inter - Icardi pronto a Tornare in campo : intanto si scommette sul suo futuro : Mauro Icardi si sta regolarmente allenando in gruppo con l’Inter, contrariamente al compagno De Vrij infortunatosi oggi Il processo di ritorno in squadra ha toccato una tappa importante ieri, quando Mauro Icardi è sceso in campo per allenarsi insieme ai compagni. Tra l’argentino e l’Inter prosegue la riconciliazione, e anche se non è certa la presenza dell’attaccante tra i convocati per la partita contro la Lazio, ...

Fiorentina - Chiesa Torna in campo : in dubbio per il Torino : Al doppio impegno di qualificazione al prossimo Europeo con la Nazionale azzurra ha dovuto rinunciare per via di un fastidio al pube. Federico Chiesa è stato costretto a lasciare il ritiro dell'Italia ...

Fiorentina : Chiesa Torna in campo : ANSA, - FIRENZE, 26 MAR - Da oggi Federico Chiesa ha ripreso l'attività sul campo dopo il lavoro differenziato svolto nei giorni scorsi sotto la guida dello staff medico della Fiorentina. Lo ha reso ...

Torna la Clericus Cup - in campo da sabato : Tornato dopo un anno di attesa le preghiere e le reti della Clericus Cup, il Mondiale della Chiesa, promosso dal Centro Sportivo Italiano, con il patrocinio dell’Ufficio Nazionale del tempo libero, turismo e sport della Cei, del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e del Pontificio Consiglio della Cultura del Vaticano, il calcio viene visto in modo diverso con particolare risalto alla dimensione spirituale. La nuova edizione ...

Juventus : Khedira Torna in campo - potrebbe essere già convocato contro l'Empoli : Ottime notizie in casa Juventus: Sami Khedira è prossimo al ritorno in campo dopo quasi un mese di stop forzato. Il centrocampista tedesco, terribilmente mancato ad Allegri durante le ultime settimane, nelle quali il tecnico ex Milan è stato costretto a reinventare la squadra per sopperire alle essenze del centrocampo, potrebbe essere a disposizione già in occasione della prossima sfida di campionato dei bianconeri contro l'Empoli. Il match, che ...

NBA - Gallinari Torna in campo e fa subito la voce grossa : fa “impazzire” Ballmer con i suoi 27 punti [VIDEO] : Danilo Gallinari ha fatto ammattire la difesa di Chicago con 27 punti e tante giocate utili per portare a casa la vittoria: Ballmer ha gradito Steve Ballmer, proprietario dei Los Angeles Clippers, ama senza mezzi termini Danilo Gallinari. Nella notte NBA il talento azzurro è tornato in campo dopo qualche acciacco, facendo subito la voce grossa nella vittoria dei Clippers su Chicago con ben 27 punti messi a referto. Ballmer a bordo campo ha ...

Euro2020. La Nazionale Torna in campo : inizia il cammino nelle qualificazioni : inizia il cammino della Nazione nelle qualificazioni a Euro2020, il primo Campionato Europeo itinerante della storia che si svolgerà in

Icardi niente derby - potrebbe non Tornare più in campo fino al termine della stagione : Si mormora che la smentita di Wanda Nara sulla riabilitazione pubblica potrebbe essere stata di sola necessità. I coniugi Icardi l'avrebbero voluta veramente, ma la società riterrebbe giustamente che non sia il momento opportuno. Nemmeno stamattina la punta si è allenata con il gruppo e assenza per il derby ormai quasi certa. Riflette sul rimanere fuori fino a fine stagione e Zhang pensa di metterlo fuori rosa. Bufera Nonostante Wanda Nara abbia ...

Piatek Torna a dettare legge e regala i tre punti al Milan : battuto il Chievo per 2 a 1 - Biglia migliore in campo : Quinta vittoria consecutiva in campionato per il Milan, che batte il Chievo col risultato di 2 a 1 e si conferma come terza forza del campionato. Dopo un avvio non proprio convincente, i rossoneri trovano l’iniziale vantaggio con Lucas Biglia, che al 31′ realizza un bellissimo gol su punizione. Il centrocampista argentino, al rientro da titolare dopo il lungo infortunio che lo ha afflitto, sarà poi il migliore in campo. Per la ...

Meret : «Era importante Tornare in campo e fare quello che so fare» : Il portiere del Napoli Meret ai microfoni di Sky al termine della partita contro il Salisbugo: «E’ stata una buona partita soprattuto nel primo tempo, siamo partiti molto aggressivi. Nel secondo tempo abbiamo rischiato troppo. Era importante non prendere gol in casa. Sono contento della mia prestazione, mi è dispiaciuto molto domenica lasciare in 10 i miei compagni perciò oggi era importante tornare in campo e fare quello che so fare» Un ...

Hamsik Torna sullo scudetto perso lo scorso anno : “Sconfitta in campo e non in albergo” : Si sta iniziando ad abituare alla sua nuova vita cinese. Marek Hamsik, dopo più di 10 anni, ha lasciato Napoli e l’Italia per tuffarsi in un’avventura – non sono calcistica – totalmente diversa. Ma la città partenopea non si dimentica facilmente, così il centrocampista del Dalian Yifang è tornato a parlare degli azzurri in un’intervista concessa al “Mattino“. Tra i temi caldi, la lotta scudetto ...

Volley - Giba Torna a giocare! Il mitico schiacciatore in campo a 42 anni - avventura in Inghilterra : Giba torna a giocare! L’immenso giocatore brasiliano, uno dei più forti pallavolisti della storia, indosserà la maglia della IBB Polonia London per disputare l’atto conclusivo del campionato inglese che andrà in scena il prossimo 14 aprile al Crystal Palace National Sports Center. Il 42enne, vincitore di tre Mondiali (2002, 2006, 2010) e di tre medaglie olimpiche (oro ad Atene 2004, argento a Pechino 2008 e Londra 2012), si era ...