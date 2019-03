Torna a Torino la sesta edizione di Biennale Democrazia

Ventura Torna al Torino? Il presidente Cairo allo scoperto : La sconfitta contro il Bologna fa ancora male ma il Torino ha avuto il tempo di ricaricare le batterie grazie alla pausa per le Nazionali. Nelle ultime ore si è anche parlato di un ritorno in granata di Ventura come direttore tecnico, adesso arrivano importanti indicazioni del presidente Cairo in un’intervista nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. Possiamo dire che il Torino è atteso da dieci finali? ...

Fiorentina - Chiesa Torna in campo : in dubbio per il Torino : Al doppio impegno di qualificazione al prossimo Europeo con la Nazionale azzurra ha dovuto rinunciare per via di un fastidio al pube. Federico Chiesa è stato costretto a lasciare il ritiro dell'Italia ...

Gian Piero Ventura può riTornare al Torino - ma da dirigente : Nelle ultime ore si fa sempre più interessante e viva la possibilità di rivedere Gian Piero Ventura tornare al Torino, ma non nelle vesti di allenatore, attualmente indossate dal tecnico livornese Walter Mazzarri, ma da direttore sportivo. Infatti si fa sempre più lontano dalla società granata l'attuale direttore sportivo, Gianluca Petrachi, sempre più vicino alla Roma. L'attuale DS granata, uno dei più grandi, non solo in Italia ma anche in ...

Ventura Torna al Torino : tutti i dettagli : Il Torino sta disputando una buona stagione, la squadra di Mazzarri è reduce dalla sorprendente sconfitta davanti al pubblico amico contro il Bologna. La pausa è servita per ricaricare le batterie, i granata stanno preparando la partita contro la Fiorentina, match che può rilanciare le chance di qualificazione in Europa League. Ma nel frattempo continua a tenere banco anche il futuro, nelle ultime ore importanti novità. Secondo quanto ...

Higuain-Juventus - retroscena dall’Inghilterra : può Tornare a Torino : Higuain-Juventus – Higuain torna alla Juventus a fine stagione. Questa è la decisione che sembra aver preso il Chelsea non convinto dal Pipita. Un problema per i bianconeri che si ritroveranno in rosa un ingaggio pesante di un calciatore che a 32 anni non sarà facile da piazzare e che potrebbe rimanere a Torino. Secondo quanto riportato dal Mirror pare […] More

Cattivi&connessi : Torna il Torino Crime Festival : Nella nuova edizione il Torino Crime Festival si occuperà di criminologia, racconto del crimine, terrorismo, mafie e casi di cronaca nera, ma con un accento in più rivolto al mondo digitale. Qui il ...

Torino - Belotti può Tornare in Nazionale nelle prossime convocazioni : Altra bocciatura per il capitano granata, Andrea Belotti, lasciato ancora una volta a casa dal ct della Nazionale italiana Roberto Mancini in vista dei due prossimi impegni azzurri alle qualificazioni europee, rispettivamente contro Finlandia e Liechtenstein in programma per sabato 23 marzo allo stadio "Friuli" di Udine e martedi 26 marzo allo stadio "Tardini" di Parma. A differenza però del capitano granata, in Nazionale ci saranno i suoi ...

Cristiano Ronaldo lascia Torino per Tornare a Madrid per una nuova impresa : Cristiano Ronaldo e la sua belissima fidanzata Georgina Rodriguez hanno presenziato insieme all'inaugurazione della sua nuova clinica per il trapianto di capelli, l'Insparya, a Madrid, in Spagna, ...

Torino - tifosi infuriati per la gioia di Lyanco : «Non Tornare - non ti vogliamo» : Torino - Un'altra esultanza negli stadi di Torino scatena polemiche. Dopo il gesto 'spinto' di Cristiano Ronaldo nella festa di martedì scorso della Juve per il 3-0 sull' Atletic o, questa volta nel ...

I Sì Tav Tornano in piazza a Torino. Chiamparino : "Rischiamo l'effetto Repubblica delle banane" : È iniziato in piazza Carignano il raduno dei Sì Tav. Metà piazza è occupata dai manifestanti che chiedono al Governo di prendere una decisione sull'alta velocità. Tante le bandiere dell'Europa e ...

Tennis - Atp Finals : c'è la firma di Tria - Torino Torna a sognare : Ha firmato anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Era l'ultimo passaggio. Ora il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento alla candidatura di Torino all'organizzazione delle Atp Finals dal 2021 ...

Tav : domani le madamin Tornano in piazza a Torino per dire sì a realizzazione opera : Questo continuo rinviare per prendere tempo sulla questione Tav non è uno spettacolo dignitoso per noi italiani agli occhi del mondo - scrivono le donne in arancione in una nota - . La Tav non è il ...

ATP Finals – Torino Torna in corsa : decreto approvato - dopo tanta incertezza c’è l’appoggio del Governo : dopo essere stata data per spacciata, la candidatura di Torino come sede ospitante delle ATP Finals torna clamorosamente in corsa: c’è l’appoggio del Governo Nella giornata di ieri, il mondo del tennis italiano ha vissuto delle vere e proprie ore di passione. L’argomento caldo è quello che ha accompagnato gli ultimi giorni: la candidatura di Torino come città ospitante le ATP Finals dal 2021 al 2025. Candidatura che è stata più volte sul ...

Atp Finals - via libera all'iter per il finanziamento rapido : Torino Torna a sperare : Torino torna a sperare. La commissione Cultura e Istruzione della Camera ha infatti approvato all'unanimità il provvedimento che dispone l'iter rapido per la legge di finanziamento per sostenere la ...