Tom Cruise ' dio' di Scientology No invito a Nicole Kidman per matrimonio del figlio

Tom Cruise impedisce a Nicole Kidman di partecipare alle nozze del figlio (che sposerà la “Principessa di Scientology) : Nicole Kidman è persona non gradita al matrimonio di Connor, il figlio che lei e Tom Cruise hanno adottato. Secondo il sito RadarOnline, una fonte vicina all’attore avrebbe dichiarato che il ragazzo fa “tutto quello che vuole Tom”. Il futuro sposo “adora il terreno su cui cammina il padre, non si sognerebbe mai di andare contro i suoi desideri. Così, quando Tom ha fatto quella richiesta, il figlio l’ha subito ...

Isabella Cruise - figlia di Tom e Nicole Kidman : "Scientology è ciò di cui avevo bisogno - annegavo nei problemi. Grazie a mio padre" : "Scientology è esattamente ciò di cui avevo bisogno", a parlare è Isabella Cruise, 26enne figlia maggiore di Tom Cruise e Nicole Kidman. Adottata insieme al fratello Connor all'epoca del matrimonio tra i due divi di Hollywood, la giovane ha seguito le orme del padre entrando a far parte della chiesa-setta, dove ha conosciuto Max Parker, con cui è sposata dal 2015. A riportare le dichiarazioni della ragazza, contenute ...

Edge of Tomorrow : il sequel con Tom Cruise è in lavorazione : Edge of Tomorrow, film uscito nel 2014 che raccontava le vicende di un soldato (Tom Cruise) ucciso in azione che si risvegliava e doveva combattere per poi morire in un continuo loop temporale per cercare di sconfiggere una razza aliena che aveva colpito la Terra, avrà un suo sequel ufficiale sempre con protagonisti Tom Cruise e Emily Blunt. La conferma arriva dal sito Entertainment che rivela l’inizio dello sviluppo per questo film sempre ...