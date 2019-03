Tirocini retribuiti presso la sede europea dell' agenzia delle Nazioni Unite

Tirocini retribuiti presso l'Avvocatura della Regione Lazio : domande entro il 3 aprile : Per l'anno 2019 è stata indetta una selezione, basata sulla valutazione dei soli titoli funzionale alla formazione di una graduatoria per l'ammissione alla pratica forense presso l'Avvocatura della Regione Lazio. Per lo svolgimento del Tirocinio, la cui durata massima è fissata in dodici mesi, è richiesto un impegno costante, nonché una partecipazione costante, la quale dovrà essere attestata attraverso una firma apposta ...