Tifosi contro la demolizione di San Siro : ANSA, - MILANO, 28 MAR - ''Giù le mani dalla Scala del Calcio, giù le mani da San Siro''. È questo il coro che si alza nel web e non solo, dopo le notizie sulla possibile demolizione del Meazza per ...

Cori contro la Spagna dai Tifosi della Catalogna : Piqué li zittisce : Gerard Piqué ha deciso di non mandarle a dire e ha zittito il pubblico che intonava Cori offensivi contro la Spagna. Nel dettaglio l’episodio è avvenuto nella giornata di ieri durante l’amichevole di Girona vinta per 2-1 dalla Catalogna contro il Venezuela, anche la presenza in campo dello stesso difensore aveva generato polemiche. Nel corso del primo tempo, dagli spalti dello stadio Montilivi si è alzaro il coro ‘Que ...

Il Manchester United contro il caro biglietti del Barcellona : rimborsa il 25% del prezzo ai propri Tifosi : Il biglietto costa 120 euro Il Barcellona ha fissato a 120 euro il prezzo dei biglietti riservati al settore ospiti per la gara di ritorno di Champions contro il Manchester United. Una decisione che ha fatto infuriare i tifosi dei Red Devils. Oggi ha preso posizione anche il club. Il Manchester United ha accusato il club catalano di avere fissato un prezzo troppo alto: circa 102 sterline. Tra l’altro a Barcellona nel settore ospiti si ...

Chelsea - Tifosi contro Sarri : alcuni rinunciano al biglietto : Si moltiplicano le iniziative anti-Sarri da parte della tifoseria 'Blues', che da tempo chiede alla dirigenza di Stamford Bridge un avvicendamento in panchina. Per Maurizio Sarri e il Chelsea non tira ...

Chelsea - Tifosi vendono abbonamenti per protesta contro Sarri : Un amore mai sbocciato quello tra Maurizio Sarri e i tifosi del Chelsea . Nonostante un inizio di stagione piuttosto convincente, il gioco dell'allenatore italiano non è riuscito ad affascinare i ...

Boicottaggio Chelsea - i Tifosi mettono in vendita gli abbonamenti per protesta contro Sarri : Maurizio Sarri non sta vivendo una grande stagione al Chelsea, il sesto posto in Premier League non è certo un risultato gradito ai tifosi Tutti contro Maurizio Sarri. In casa Chelsea si sta vivendo una vera e propria rivolta contro il tecnico italiano, reo di non essere riuscito a dare una svolta al club dopo il brutto anno con Antonio Conte al timone. I tifosi dei Blues hanno inveito più volte contro Sarri, ma l’ultima trovata ...

Niang è di proprietà del Torino - ma contro il Bologna ha tifato per Mihajlovic : Tifosi furiosi : Mbaye Niang ha dimenticato per una sera di essere ancora di proprietà del Torino esaltando la vittoria di Mihajlovic ed il suo Bologna Mbaye Niang al centro di numerose polemiche nelle ultime ore. Il calciatore è ancora di proprietà del Torino, dato che il Rennes ancora deve decidere se esercitare o meno il riscatto del suo cartellino. Niang però nella gara di ieri tra i granata ed il Bologna, ha esaltato la vittoria di Mihajlovic con un ...

Inter - rabbia social dei Tifosi contro Spalletti : "Dimettiti" - "Fai schifo" : #SpallettiOut - MinaInterista, @MinaInterista, 14 marzo 2019 Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?

NBA - Russell Westbrook contro Tifosi Jazz : 'Vi rompo il c***'. Ricevuto insulti razzisti? : Era già successo lo scorso aprile, a margine della serie playoff persa da OKC in quel di Salt Lake City. E anche questa volta Westbrook è caduto di nuovo nella provocazione dei tifosi mormoni, ...

Juventus - striscioni dei Tifosi contro Agnelli alla vigilia dell’Atletico : Oggi la Juventus affronterà una gara delicatissima contro l’Atletico Madrid, i tifosi intanto sono sul piede di guerra contro Agnelli “Nessuna Coppa dei campioni vale quanto il rispetto dei tuoi tifosi”. “Chiedi i Daspo alla polizia e alzi i prezzi per mandarci via“. E’ il testo dei due striscioni affissi nella notte al di fuori dello Juventus Stadium, striscioni di una frangia del tifo bianconero contro ...

Juventus - Allegri e Chiellini suonano la carica alla vigilia dell’incontro con l’Atletico : “avremo bisogno dei nostri Tifosi” : Massimiliano Allegri e Giorgio Chiellini alla vigilia dell’incontro di Champions League valevole per il passaggio del turno della Juventus ai quarti di finale “Sono partite da vivere con entusiasmo inutile piangere sul latte versato. Sappiamo che non sarà facile e che ci vorrà anche un pizzico di fortuna, ma la vittoria ci potrebbe dare uno slancio incredibile verso la finale di giugno”. Così Giorgio Chiellini ha parlato ...

Ligue 1 - i Tifosi del Marsiglia contro il PSG : «Complimenti - United» : TORINO - La clamorosa eliminazione del Paris Saint-Germain in Champions League ha rimepito di felicità i tifosi del Marsiglia . Durante la sfida contro il Nizza , dalle tribune è apparso uno ...

Anche alla Juventus i Tifosi veri contro gli ultras : “Stanno perdendo soldi e potere” : Gli strascichi dell’inchiesta “Alto Piemonte” Il fenomeno è comune. Da una lato la tifoseria genuina, che per andare allo stadio paga il biglietto e ci va per assistere alla partita e tifare per la propria squadra. Dall’altra chi ha fatto del tifo un lavoro e segue logiche incomprensibili per chi vuole trascorrere due ore a guardare una partita di calcio e i propri beniamini. È accaduto a Napoli con la Curva B che nel primo tempo di ...

Roma - dopo il ko col Porto scontro tra Monchi e i Tifosi : 'Siete meglio voi - vi prendo uno a uno' : Un incrocio pericoloso quello tra la squadra e i tifosi di ritorno dalla trasferta. Teatro l'aereoPorto di OPorto , poche ore prima dell'imbarco della Roma dopo la sconfitta di ieri sera. Alcune ...