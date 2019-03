Thegiornalisti | Tommaso Paradiso non vede la botola e cade sul palco

Love Tour 2019 parte col botto - quello di Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti che cade sul palco di Jesolo : video e scaletta : È partito con un sold out il Love Tour 2019 , ma soprattutto è partito col botto , quello letterale di Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti che cade sul palco di Jesolo e inaugura così, con uno scivolone, la seconda parte della prima Tour née della band romana nei palazzetti di tutta Italia. Il primo concerto del Tour a supporto dell'ultimo album in studio, l'ultrapop Love che ha raggiunto il primo posto in classifica Fimi lo scorso autunno, è ...

Tommaso Paradiso cade sul palco durante la prima data del nuovo tour dei Thegiornalisti : La data d'esordio di un tour dovrebbe essere sempre perfetta e senza intoppi, ma non è andata esattamente in questo modo per Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti. Il cantante, durante il concerto di Jesolo, è scivolato sul palco ma senza gravi conseguenze. Uno steward a lato del palco ha tenuto Paradiso, evitando una caduta più rovinosa. Il cantante si è subito rialzato e ha continuato la sua performance anche grazie ...