TgBlog | edizione del 28 marzo 2019

TgBlog - edizione del 26 marzo 2019 : Retroscena, ricordi ed uno sguardo alla tv del futuro, nell'edizione di oggi, 26 marzo 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si parte, infatti, con il retroscena legato a La Vita in Diretta e la presunta offerta che sarebbe stata fatta a Lorella Cuccarini per la conduzione del programma.Spazio, poi, all'ammissione di Antonella Clerici circa il ritorno in tv di Portobello e gli scarsi risultati ottenuti. Ad un anno dalla scomparsa di Fabrizio ...

TgBlog - edizione del 25 marzo 2019 : E' dedicata quasi esclusivamente alla Rai l'edizione di oggi, 25 marzo 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Apriamo, infatti, con il retroscena legato a Vieni da me, il programma di Raiuno condotto da Caterina Balivo, che dovrebbe tornare nella prossima stagione televisiva.Si parla anche del Palio di Siena, che a causa di un commento da parte di due telecronisti potrebbe lasciare la Rai, e del futuro di Popolo Sovrano, il programma di ...

TgBlog - edizione del 24 marzo 2019 : Nel TgBlog di oggi, domenica 24 marzo 2019 apriremo parlando di un'anteprima presente sulla nostra home page e che riguarda le anticipazioni sui prossimi impegni di Gerry Scotti che al termine di Caduta Libera (di ritorno in aprile) sarà al timone di un nuovo preserale dal titolo Conto alla rovescia.Daremo anche alcune indicazioni su dove si potranno seguire le dirette tv dedicate ai risultati elettorali per le Regionali in Basilicata e dove ...

TgBlog - edizione del 23 marzo 2019 : Spazio ai personaggi, nell'edizione di oggi, 23 marzo 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si inizia, infatti, parlando di Ilary Blasi che, contrariamente a quanto scritto nelle ore scorse, non dovrebbe essere la conduttrice della nuova edizione de La Sai l'Ultima? con Teo Mammucari, così come della prossima edizione del Grande Fratello Vip.Maurizio Costanzo, invece, è stato protagonista della puntata di ieri sera da La Confessione, su ...

TgBlog - edizione del 22 marzo 2019 : I programmi attualmente in onda e quelli del futuro Rai e Mediaset sono al centro dell'edizione di oggi, 22 marzo 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Per quanto riguarda i retroscena, si parla del presunto malumore che si sarebbe verificato a La 7 dopo l'annuncio che Enrico Mentana avrebbe condotto una maratona in occasione delle elezioni in Basilicata di domenica, che andrebbe a togliere spazio a Non è l'Arena di Massimo ...

TgBlog - edizione di giovedì 21 marzo 2019 : Oggi notiziario ricco di retroscena, in particolar modo su All together now, il programma condotto da Michelle Hunziker in partenza a maggio su Canale 5 e su Ballando con le stelle che tornerà ad animare il sabato sera di Rai 1 dal 30 marzo contro Amici. A proposito del programma di Milly Carlucci, Sandra Milo ha dichiarato di essere stata (nuovamente) contattata per partecipare.Parleremo di un lutto che ha colpito un concorrente dell'Isola ...

TgBlog - edizione del 19 marzo 2019 : Tra retroscena e news, sono numerose le notizie dell'edizione di oggi, 19 marzo 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si parte con il Grande Fratello, che tornerà su Canale 5 ad aprile, ed il retroscena secondo cui tra gli opinionisti dovrebbe esserci Iva Zanicchi.Spazio, poi, all'intervista a Flavio Montrucchio, nuovo conduttore di Primo Appuntamento, il programma di Real Time giunto alla terza edizione, ed alla sorpresa fatta da ...

TgBlog - edizione del 17 marzo 2019 : Retroscena ed uno sguardo alla tv andata in onda ieri sera, nell'edizione di oggi, 17 marzo 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si parte, come detto, con i retroscena: uno legato a Reazione a catena ed al conduttore della prossima edizione del game show di Raiuno, mentre l'altra al serale di Amici, che andrà in onda in diretta.Spazio, poi, alla risposta di Saverio Raimondo al tweet criticato di Rita Pavone su Greta Thunberg durante Le ...

TgBlog - edizione del 16 marzo 2019 : L'edizione del Tg Blog di sabato 16 marzo 2019 verte principalmente su Amici 18 che nello speciale del pomeriggio ha confermato i rumors circolati nelle scorse ore. In primis l'arrivo di Ricky Martin nelle vesti di uno dei due direttori artistici del serale, che partirà il 30 marzo in prima serata su Canale 5: un bel colpo per Maria De Filippi che ha così reclutato la star portoricana per la diciottesima edizione della sua creatura ...

TgBlog - edizione del 15 marzo 2019 : Al centro delle ultime notizie nel TgBlog di oggi, venerdì 15 marzo 2019, il quartetto di giudici per la nuova edizione di The Voice of Italy confermate da Simona Ventura stamani. Sempre in tema di talent show, Sky Uno rinnova il suo rapporto con Fremantle Italy e Syco Entertainment per la trasmissione di X Factor Italia e di Italia's got talent.Segue un curioso fuori onda di Beppe Bergomi avvenuto al termine di Inter - Eintracht. Abbiamo ...

TgBlog - edizione del 14 marzo 2019 : Nel nuovo appuntamento con il TgBlog, al centro dell'attenzione l'anteprima del nostro sito sugli ospiti che domani sera in prima serata su Rai 1 animeranno la finale di Sanremo Young. Sempre a proposito di Rai 1, oggi Milly Carlucci ha annunciato durante Storie Italiane che Ivan Cottini prenderà parte a Ballando on the road, mentre a La prova del cuoco la conduttrice ha invitato ufficialmente Elisa Isoardi per essere una ballerina per ...

TgBlog - edizione del 12 marzo 2019 : Tanti reality e news nell'edizione di oggi, 12 marzo 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog con le notizie di oggi. Si parte con il retroscena sulla presunta rottura tra il coreografo Luca Tommassini e Maria De Filippi, tant'è che il primo non farà parte del cast del serale di questa edizione di Amici.Per quanto riguarda L'Isola dei Famosi, invece, ci si occupa delle scuse rivolte da Alessia Marcuzzi a Riccardo Fogli per il caso scoppiato ...

TgBlog - edizione del 10 marzo 2019 : Sono numerose le notizie e le curiosità nell'edizione di oggi, 10 marzo 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si apre con il retroscena relativo all'arrivo alla vice direzione dell'informazione di Mediaset di Marco Ferrante, ora vicedirettore de La 7 e che si occuperà di alcuni programmi ora in onda.Nuovo capitolo, poi, dello scontro Giancarlo Magalli-Adriana Volpe, con le ultime dichiarazioni di quest'ultimo sulla ex collega de I Fatti ...

TgBlog - edizione del 9 marzo 2019 : Anticipazioni, breaking news e aggiornamenti dai principali programmi tv nell'edizione di oggi, sabato 9 marzo 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si parte con le ultime dall'Isola dei Famosi, con un nuovo ritiro tra i concorrenti e l'annullamento del televoto in corso tra Ghezzal, Luca Vismara e Aaron Nielsen.prosegui la letturaTgBlog, edizione del 9 marzo 2019 pubblicato su TVBlog.it 09 marzo 2019 17:27.