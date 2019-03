Terremoto Marche | scossa M 3 6 Ingv | paura a Pedaso | avvertita a Fermo e Ascoli

Terremoto Marche : oggi e domani 29 Marzo 2019 scuole chiuse in alcuni Comuni : Alle ore 10:55 di oggi un Terremoto di magnitudo Ml 3.6 è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell’INGV a largo della Costa Marchigiana Picena ad una profondità di 8 chilometri. L’evento è stato localizzato ad una decina di chilometri di distanza dalla costa tra le province di Fermo e Ascoli Piceno. In quest’area dalla serata di ieri sono stati localizzati numerosi eventi sismici prima dell’evento di questa ...

Scuole chiuse per "Terremoto" : sciame sismico nelle Marche : Non sono stati segnalati danni, ma sono state sospese per due giorni le lezioni in alcuni comuni in provincia di Ascoli...