Terremoto di magnitudo 3 6 nella costa di Ascoli Piceno | sciame sismico

Terremoto di 3.6 nelle Marche. 'Quattro repliche in mare di magnitudo superiore a 3.0' : ancora paura nelle . Altre due scosse di Terremoto sono state registrate dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia al largo della costa marchigiana. La prima, di magnitudo 3.1 ad una ...

Terremoto Marche - INGV : in passato eventi “con magnitudo compresa tra 5.1 e 5.2” : Alle ore 10:55 italiane del 28 marzo 2019 un evento sismico di magnitudo Ml 3.6 è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell’INGV a largo della Costa Marchigiana Picena ad una profondità di 8 chilometri. L’evento è stato localizzato ad una decina di chilometri di distanza dalla costa tra le province di Fermo e Ascoli Piceno. In tabella i comuni entro 20 km dall’epicentro. In quest’area, riporta l’INGV, “dalla serata di ieri ...