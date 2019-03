Terence Hill | gli 80 anni dell' antidivo passato dalle scazzottate al prete ' forte' Matteo

Terence Hill compie 80 anni : da Don Matteo a Trinità - la carriera di un’icona : Uno dei dominatori del panorama televisivo italiano degli ultimi vent’anni (e anche più): Terence Hill compie 80 anni. L’attore è infatti nato il 29 marzo 1939 ed è ancora in forma smagliante, come dimostra in tutte le interviste così come nell’ultima stagione di Don Matteo. Appassionato di sport e attività fisica fin dalla più tenera età, Hill viene al mondo come Mario Girotti, figlio di papà italiano di Amelia (oggi in ...

Cinecittà World festeggia gli 80 anni di Terence Hill : ... con quasi 100 milioni di copie vendute nel mondo. Indossato il visore e impugnato l'arco, si entra nel Tempio di Anubis per sfidare templari e giganteschi serpenti. Suggerisci una correzione per l'...

Poliziotto superpiù : trama - cast e curiosità del film con Terence Hill : Sabato 23 marzo, su ReteQuattro dalle 21.30 in poi, va in onda il classico datato 1980 della commedia all’italiana Poliziotto superpiù, uno dei titoli più noti della comunque notevolissima filmografia di Terence Hill, stavolta orfano del sodale Bud Spencer. Poliziotto superpiù: trailer Poliziotto superpiù: trama Il Poliziotto Dave Speed è in missione in una riserva indiana dove sta per essere provocata l’esplosione di un missile. ...

Smentita la presenza di Terence Hill in Un Passo dal Cielo 5 - i nuovi episodi in onda nella primavera Rai? : Non ci sarà Terence Hill in Un Passo dal Cielo 5. Quella che inizialmente sembrava una notizia bomba, a quanto pare è stata Smentita. La scorsa estate si vociferava un ritorno del personaggio di Pietro Thiene, uscito di scena al termine della terza stagione, ma alla fine non si è concretizzato nulla. Terence Hill è infatti rimasto fedele a Don Matteo, per cui tornerà sul set molto presto a girare i nuovi episodi. Per quanto riguarda la messa ...