Tennis | WTA Miami 2019 | i risultati del 27 marzo Tra Simona Halep e il numero 1 resta

Tennis - WTA Miami 2019 : Ashleigh Barty ferma la corsa di Petra Kvitova al numero 1 - in semifinale sfiderà Anett Kontaveit : Anett Kontaveit e Ashleigh Barty sono le prime due semifinaliste del WTA Premier Mandatory di Miami. L’estone e l’australiana hanno superato nei due quarti di finale giocati nella giornata da poco conclusa la rappresentante di Taipei Su-Wei Hsieh e la ceca Petra Kvitova. Quest’ultima si ferma a poco meno di 400 punti dal primo posto nel ranking mondiale, mentre Barty è già certa di entrare là dove non era mai riuscita, tra le ...

Tennis - WTA Miami 2019 : Ashleigh Barty ferma la corsa di Petra Kvitova al numero 1 - in semifinale sfiderà Anett Kontaveit : Anett Kontaveit e Ashleigh Barty sono le prime due semifinaliste del WTA Premier Mandatory di Miami. L’estone e l’australiana hanno superato nei due quarti di finale giocati nella giornata da poco conclusa la rappresentante di Taipei Su-Wei Hsieh e la ceca Petra Kvitova. Quest’ultima si ferma a poco meno di 400 punti dal primo posto nel ranking mondiale, mentre Barty è già certa di entrare là dove non era mai riuscita, tra le ...

Tennis - WTA Miami 2019 : i risultati degli ottavi di finale. Avanzano Simona Halep e Petra Kvitova - lotta per il numero 1 all’orizzonte? : Si sono svolti gli ottavi di finale del torneo WTA Premier Mandatory di Miami: successi per la ceca Petra Kvitova e per la romena Simona Halep, in corsa per il numero uno mondiale dopo l’eliminazione di Naomi Osaka. Entrambe scavalcherebbero la nipponica giungendo in finale, ed in caso di sfida tra loro nell’atto conclusivo, in palio ci sarebbe anche il trono nel ranking. Nella parte alta del tabellone arriva subito una sorpresa, con ...

WTA Miami – Inarrestabile Hsieh - la Tennista di Taiwan stende Caroline Wozniacki e si prende i quarti : Dopo la Osaka, l’atleta di Taiwan non lascia scampo nemmeno alla Wozniacki battendola in tre set Su-wei Hsieh non si ferma più e, dopo aver estromesso dal torneo WTA di Miami la numero 1 al mondo Osaka, stende anche Caroline Wozniacki. Un successo complicato, arrivato al termine di una dura battaglia risolta solo al terzo set dopo due ore e quindici minuti di gioco. La tennista di Taiwan si impone con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-2 ...

Tennis - WTA Miami 2019 : Halep e Pliskova vincono in rimonta - si ritira Serena Williams. Eliminata Sloane Stephens : Si è completato il quadro degli ottavi di finale nel tabellone femminile del Miami Open, secondo WTA Premier Mandatory della stagione. Vittoria in rimonta per Simona Halep, che ha perso il primo set e poi si è imposta al terzo contro la slovena Polona Hercog dopo quasi tre ore di gioco. La testa di serie numero due del torneo affronterà ora Venus Williams, che conferma il suo ottimo stato di forma, dominando il match contro la russa Daria ...

Tennis - WTA Miami 2019 : Halep e Pliskova vincono in rimonta - si ritira Serena Williams. Eliminata Sloane Stephens : Si è completato il quadro degli ottavi di finale nel tabellone femminile del Miami Open, secondo WTA Premier Mandatory della stagione. Vittoria in rimonta per Simona Halep, che ha perso il primo set e poi si è imposta al terzo contro la slovena Polona Hercog dopo quasi tre ore di gioco. La testa di serie numero due del torneo affronterà ora Venus Williams, che conferma il suo ottimo stato di forma, dominando il match contro la russa Daria ...

Tennis - WTA Miami 2019 : i risultati del 23 marzo. Eliminata Naomi Osaka - avanza Petra Kvitova. Si ritira Serena Williams! : Sono andati in scena i match del terzo turno della parte alta del tabellone del torneo WTA Premier Mandatory di Miami, anche se la notizia del giorno arriva dalla parte bassa e riguarda il ritiro di Serena Williams a causa di un problema fisico. Questo il testo del tweet degli organizzatori con l’annuncio ufficiale: “A causa di un infortunio al ginocchio sinistro Serena Williams si è ritirata. La testa di serie numero 18, la cinese ...

Tennis - WTA Miami 2019 : Serena Williams si ritira dal torneo della Florida per un problema al ginocchio : “Sono davvero dispiaciuta di dover rinunciare a proseguire nel torneo. Mi sono fatta male al ginocchio sinistro. Giocare nell’Hard Rock Stadium è stata un’esperienza incredibile quest’anno e vorrei ringraziare l’organizzazione del Miami Open per aver saputo promuovere un evento del genere. Spero di poter ritornare l’anno prossimo, per giocare questo torneo unico, davanti ai fantastici tifosi di Miami“. Sono queste le parole di Serena ...

Tennis - WTA Miami 2019 : i risultati del 22 marzo. Avanzano Osaka - Halep e le sorelle Williams. Out Camila Giorgi : La pioggia concede una pausa e così può svolgersi per intero il programma del torneo WTA Premier Mandatory di Miami: sono infatti 25 i match di secondo turno completati tra il pomeriggio di ieri e la notte italiana. Il tabellone ora è finalmente allineato ai sedicesimi, che scatteranno nel pomeriggio con le sfide della parte alta. Purtroppo cade la nostra Camila Giorgi al cospetto della tedesca Tatjana Maria, così come l’ucraina Elina ...

Tennis - WTA Miami 2019 : Camila Giorgi subito eliminata. Ko all’esordio con la tedesca Maria : Prestazione deludente per Camila Giorgi all’esordio (secondo turno) nel Miami Open, secondo WTA Premier Mandatory della stagione. La numero 31 del mondo è stata sconfitta dalla tedesca Tatjana Maria, numero 62 del ranking mondiale, in due set con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e ventidue minuti di gioco. Un inizio di primo set che ha visto la marchigiana commettere tantissimi errori. Giorgi ha perso il servizio a zero nel quarto ...

Tennis - WTA Miami 2019 : i risultati di giovedì 21 marzo. Andreescu si salva - tutto facile per Kvitova e Bertens : giovedì ricchissimo di partite al Miami Open 2019, secondo WTA Premier Mandatory della stagione. Dopo l’interruzione per pioggia del giorno prima, finalmente si sono potuti concludere tutti i match di primo turno e si sono giocati anche altri valevoli per il secondo turno del torneo che quest’anno si tiene all’Hard Rock Stadium, casa dei Miami Dolphins della NFL. Buona la prima, ma quanti rischi, per Bianca Andreescu. La 18enne ...

Tennis - WTA Miami 2019 : i risultati del 20 marzo. La pioggia rallenta ancora il programma : La pioggia rallenta il programma del torneo WTA Premier Mandatory di Miami: dei 19 match di primo turno soltanto dodici vengono completati, tre vengono interrotti e quattro neppure iniziano. Questi ultimi sette match vengono definitivamente rinviati ad oggi e si disputeranno nel pomeriggio italiano. Tra i dodici incontri conclusi c’è la vittoria in tre set della bielorussa Victoria Azarenka sulla slovacca Dominika Cibulkova, mentre la ...

Tennis - ranking WTA : Giorgi prima italiana - Andreescu balza in top 30 : GLI ALTRI MOVIMENTI - Il titolo vinto a sorpresa nel suo primo Premier Mandatory in carriera proietta Bianca Andreescu avanti di 36 posizioni al numero 24 del mondo. Rientra in top-20 Bencic, numero ...

Tennis - ranking WTA : Andreescu in top 30 - Giorgi prima italiana : La canadese, fuori dalle prime 150 a inizio 2019, sale dal numero 60 al numero 24 del mondo. WTA Indian Wells, i risultati LE ALTRE ITALIANE - Dietro Camila Giorgi, guadagna due posizioni Martina ...