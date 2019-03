Tennis | Miami | Federer vola ai quarti | Auger-Aliassime nella storia

Tennis - ATP Masters 1000 Miami 2019 : John Isner non abdica - la prima di Auger-Aliassime : Sono John Isner e Felix Auger-Aliassime i primi semifinalisti del Masters 1000 di Miami. L’americano ha sconfitto in due set lo spagnolo Roberto Bautista Agut e lo stesso ha fatto il canadese contro il croato Borna Coric. I due giocatori si ritroveranno di fronte venerdì, in quello che sarà il primo scontro in assoluto tra di loro. Continua la rincorsa al bis di John Isner a Miami. Il gigante statunitense ha vinto in Florida lo scorso anno ...

Tennis - WTA Miami 2019 : i risultati del 27 marzo. Tra Simona Halep e il numero 1 resta solo Karolina Pliskova : Sono andati in scena i quarti di finale della parte bassa del tabellone del torneo WTA Premier Mandatory di Miami: sono passate in semifinale Karolina Pliskova, che ha battuto nel derby ceco Marketa Vondrousova, e Simona Halep, che ha sconfitto la cinese Wang Qiang. In caso di accesso in finale, la romena sarà la nuova numero uno al mondo. Karolina Pliskova batte nel derby boemo Marketa Vondrousova in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in ...

Tennis : Federer nei quarti a Miami : ANSA, - Miami GARDENS, FLORIDA,, 27 MAR - Roger Federer ha completato il quadro degli otto giocatori nei quarti del "Miami Opens", secondo Atp Masters 1000 stagionale. Allo svizzero sono bastati 61 ...

Tennis - Miami : Federer in semifinale - battuto in due set Medvedev : Miami - Roger Federer accede ai quarti di finale del 'Miami Open', secondo Atp Masters 1000 del 2019. Lo svizzero, numero 5 Atp e quarta testa di serie, ha battuto in due set il russo Daniil Medvedev, ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Roger Federer doma Daniil Medvedev in due set ed accede ai quarti di finale : Lo svizzero Roger Federer non si distrae come Novak Djokovic e conquista l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami (Stati Uniti). L’elvetico si è imposto contro il russo Daniil Medvedev (n.15 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 3 minuti di partita. Un match nel quale la testa di serie n.4 del torneo della Florida ha alzato il livello nei punti “caldi”, conquistando con estrema autorevolezza ...

Tennis - Miami 2019 : manca una generazione agli ottavi : Tennis, Miami 2019: manca una generazione agli ottavi A Miami è tempo di quarti di finale maschili. Sono già sette i giocatori qualificati, a cui si aggiungerà il vincente della sfida fra Federer e Medvedev, rinviata ieri per pioggia. Un dato balza all’occhio riguardante l’età dei Tennisti rimasti. Andiamo a scoprire qual è. LEGGI ANCHE: Indian Wells 2019: a Thiem il primo titolo 1000 Miami: l’assenza della ...

Diretta Miami Open 2019/ Federer Medvedev streaming video e tv - orario - Tennis - : tennis, Miami Open 2019: iniziano i quarti di finale maschili nel torneo Master 1000, ma intanto Roger Federer deve ancora giocare il suo ottavo.

Tennis - Miami : fuori Djokovic - Federer cancellato per pioggia : Il serbo, numero uno del mondo e del seeding, cede in tre set a Roberto Bautista Agut : 1-6 7-5 6-3 il punteggio che condanna Djokovic, sei volte campione nel torneo. La svolta del match nel secondo ...

Tennis - WTA Miami 2019 : Ashleigh Barty ferma la corsa di Petra Kvitova al numero 1 - in semifinale sfiderà Anett Kontaveit : Anett Kontaveit e Ashleigh Barty sono le prime due semifinaliste del WTA Premier Mandatory di Miami. L’estone e l’australiana hanno superato nei due quarti di finale giocati nella giornata da poco conclusa la rappresentante di Taipei Su-Wei Hsieh e la ceca Petra Kvitova. Quest’ultima si ferma a poco meno di 400 punti dal primo posto nel ranking mondiale, mentre Barty è già certa di entrare là dove non era mai riuscita, tra le ...

Tennis - WTA Miami 2019 : Ashleigh Barty ferma la corsa di Petra Kvitova al numero 1 - in semifinale sfiderà Anett Kontaveit : Anett Kontaveit e Ashleigh Barty sono le prime due semifinaliste del WTA Premier Mandatory di Miami. L’estone e l’australiana hanno superato nei due quarti di finale giocati nella giornata da poco conclusa la rappresentante di Taipei Su-Wei Hsieh e la ceca Petra Kvitova. Quest’ultima si ferma a poco meno di 400 punti dal primo posto nel ranking mondiale, mentre Barty è già certa di entrare là dove non era mai riuscita, tra le ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : la caduta di Novak Djokovic - Shapovalov e Auger-Aliassime ai quarti di finale : Nella notte italiana si è delineato in maniera quasi completa il quadro dei quarti di finale del Masters 1000 di Miami (Florida) e le sorprese non sono mancate. Il numero 1 del mondo Novak Djokovic, in modo del tutto inatteso, è uscito di scena contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, n.25 del ranking e testa di serie n.22. L’iberico si è imposto in rimonta con il punteggio di 1-6 7-5 6-3 dopo due ore e mezza di battaglia sul Centrale, ...

Tennis - Miami Federer e Halep avanzano - eliminato Cecchinato : E' Ben Rothenberg, giornalista specializzato del "New York Times", a rivelarlo citando come fonte l'allenatore dell'ex numero uno del mondo, Patrick Mouratoglou: "Ha detto che il suo prossimo torneo ...

Diretta Miami Open 2019/ Djokovic Bautista streaming video e tv - orario - Tennis - : tennis, Miami Open 2019: cronaca in Diretta delle partite che valgono per ottavi e quarti di finale. Segui il torneo in Diretta streaming video.

Tennis - Miami : Federer e Halep avanzano - eliminato Cecchinato : Miami, STATI UNITI, - Dopo Fabio Fognini anche Marco Cecchinato è uscito di scena al terzo turno del 'Miami Open', secondo Atp Masters 1000 del 2019, dotato di un montepremi di 8.359.455 dollari, che ...