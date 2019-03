Tennis | Federer nei quarti a Miami

Tennis - Miami : Federer in semifinale - battuto in due set Medvedev : Miami - Roger Federer accede ai quarti di finale del 'Miami Open', secondo Atp Masters 1000 del 2019. Lo svizzero, numero 5 Atp e quarta testa di serie, ha battuto in due set il russo Daniil Medvedev, ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Roger Federer doma Daniil Medvedev in due set ed accede ai quarti di finale : Lo svizzero Roger Federer non si distrae come Novak Djokovic e conquista l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami (Stati Uniti). L’elvetico si è imposto contro il russo Daniil Medvedev (n.15 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 3 minuti di partita. Un match nel quale la testa di serie n.4 del torneo della Florida ha alzato il livello nei punti “caldi”, conquistando con estrema autorevolezza ...

Tennis - Miami : fuori Djokovic - Federer cancellato per pioggia : Il serbo, numero uno del mondo e del seeding, cede in tre set a Roberto Bautista Agut : 1-6 7-5 6-3 il punteggio che condanna Djokovic, sei volte campione nel torneo. La svolta del match nel secondo ...

Tennis - Miami Federer e Halep avanzano - eliminato Cecchinato : E' Ben Rothenberg, giornalista specializzato del "New York Times", a rivelarlo citando come fonte l'allenatore dell'ex numero uno del mondo, Patrick Mouratoglou: "Ha detto che il suo prossimo torneo ...

Tennis - Miami : Federer e Halep avanzano - eliminato Cecchinato : Miami, STATI UNITI, - Dopo Fabio Fognini anche Marco Cecchinato è uscito di scena al terzo turno del 'Miami Open', secondo Atp Masters 1000 del 2019, dotato di un montepremi di 8.359.455 dollari, che ...

Tennis - Miami : Federer avanza - Cecchinato si ferma con Goffin : Per un posto in semifinale sfiderà l'australiana Ashleigh Barty, numero 11 del mondo, che ha battuto in rimonta l'olandese Bertens 4-6 6-3 6-2.

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Roger Federer accede agli ottavi. Tsitsipas vince ed ora sfida Shapovalov : Roger Federer risponde a distanza a Novak Djokovic e si qualifica per gli ottavi di finale. Lo svizzero ha sconfitto in due set il serbo Filip Krajinovic con il punteggio di 7-5 6-3 e continua il suo cammino verso una possibile finale contro l’attuale numero uno del mondo. Nel prossimo turno, però, lo svizzero dovrà vedersela con il russo Daniil Medvedev, che ha vinto la battaglia dei tiebreak contro l’americano Reilly ...

Tennis - Djokovic e la Halep agli ottavi a Miami. Oggi Federer e Cecchinato : Marco Cecchinato. Getty Il primo big a tagliare il traguardo degli ottavi di finale a Miami è il numero 1 del mondo Novak Djokovic che ha superato per 7-5 4-6 6-1 l'argentino Federico Delbonis al termine di un match che ha visto il serbo chiudere in scioltezza dopo un secondo set tutto da dimenticare, giocato ...

Tennis - Djokovic e Federer contro il nuovo centrale di Miami “Troppo lento - rumoroso e buio” : Gli statunitensi, com’è ben noto, amano sempre fare le cose in grande nello sport, cercando il massimo della spettacolarità, anche a livello di campo da gioco. Ne è stato un fulgido esempio la decisione di spostare l‘ATP Master 1000 di Miami dal solito Crandon Park di Key Biscane fino all’avveniristico Hard Rock Stadium, casa dei Miami Dolphins della NFL. Uno stadio da oltre 64mila spettatori, riadattato ad un centrale per il ...

Tennis – Federer elogia Felix Auger-Aliassime : “ha l’atteggiamento di Nadal! Non ha paura dei top player e…” : Roger Federer spende parole d’elogio per Felix Auger-Aliassime: il Tennista svizzero paragona il giovane canadese a Rafa Nadal Il giovane 18enne canadese Felix Auger-Aliassime sta raccogliendo i consensi di diversi colleghi e addetti ai lavori. Recente finalista dell’ATP 500 di Rio de Janeiro, Auger-Aliassime si è anche tolto la soddisfazione di battere un altro giovane fenomeno, il top 10 Stefanos Tsitsipas, eliminandolo da ...

Tennis - Miami Federer soffre ma avanza - Ferrer elimina Zverev : Fuori la numero uno Naomi Osaka Il torneo femminile perde la numero 1 del mondo Naomi Osaka. La giapponese è stata battuta 4-6 7-6 6-3 dalla taiwanese Su-wei Hsieh che già l'aveva fatta soffrire non ...