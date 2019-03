Tennis | ATP Masters 1000 Miami 2019 | John Isner non abdica | la prima di Auger-Aliassime

Tennis - ATP Masters 1000 Miami 2019 : Roger Federer accede agli ottavi. Tsitsipas vince ed ora sfida Shapovalov : Roger Federer risponde a distanza a Novak Djokovic e si qualifica per gli ottavi di finale. Lo svizzero sconfigge in due set il serbo Filip Krajinovic con il punteggio di 7-5 6-3 e continua il suo cammino verso una possibile finale contro l’attuale numero uno del mondo. Nel prossimo turno, però, lo svizzero dovrà vedersela con il russo Daniil Medvedev, che vince la battaglia dei tiebreak contro l’americano Reilly ...

Tennis - ATP Masters 1000 Miami 2019 : Thomas Fabbiano eliminato da Ilya Ivashka nealla prosecuzione del match di ieri : Dopo l’interruzione di ieri, nella prosecuzione odierna il nostro Thomas Fabbiano perde nel primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Miami contro il bielorusso Ilya Ivashka, che si impone col punteggio di 6-4 1-6 6-3 in complessive due ore e venti minuti di gioco ed affronterà il britannico Kyle Edmund. Si riprende dal punteggio di 6-4 0-3 30-15 per il bielorusso, che è al servizio, ma l’azzurro riesce a strappare nuovamente il ...

ATP Miami – Esordio amaro per Thomas Fabbiano : il Tennista italiano fallisce la rimonta su Ivashka : Thomas Fabbiano ko all’Esordio nell’ATP di Miami: il tennista italiano ko al terzo set contro Ivashka, non riesce a completare la rimonta Dura appena 2 ore e 20 minuti l’esperienza di Thomas Fabbiano nel Miami Open 2019. Il tennista azzurro, attualmente numero 90 del ranking mondiale maschile, è stato sconfitto dal bielorusso Ilya Ivashka. Fabbiano è andato sotto 4-6 al primo set, salvo poi rifilare un netto 6-1 all’avversario nel secondo ...

Tennis - ATP Masters 1000 Miami 2019 : Thomas Fabbiano fermato dalla pioggia mentre rimontava : La pioggia interrompe per due volte Thomas Fabbiano proprio nel momento migliore, quando è in rimonta contro il bielorusso Ilya Ivashka nel primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Miami: l’azzurro, perso il primo set 4-6, nel secondo al momento della seconda definitiva sospensione era avanti di un break, sul 3-0, con l’avversario al servizio nel quarto gioco, interrotto sul 30-15. Nel primo set per otto giochi il canovaccio è il ...

Tennis - l’ATP Masters 1000 Miami al via : il torneo maschile su Sky : La stagione Tennistica 2019 ha ormai preso il via e gli appuntamenti da seguire per gli amanti dello sport con la racchetta si succedono a ritmo frenetico. Già da domani è in programma uno dei tornei che regala sempre grandi emozioni, il torneo maschile di Miami, il secondo del circuito ATP Masters 1000 del 2019. […] L'articolo Tennis, l’ATP Masters 1000 Miami al via: il torneo maschile su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Tennis maschile senza “padrone” - il folle inizio di stagione ATP : 19 tornei - altrettanti vincitori : L’inizio di stagione ATP è stato alquanto rocambolesco, 19 vincitori diversi nei 19 tornei disputati sinora nel tour Il mondo del Tennis maschile sta vivendo un periodo di transizione che nei prossimi anni porterà ad una vera e propria rivoluzione. A breve lasceranno il tour, lasciando una sorta di vuoto di potere. I ritiri dei vari Federer e Nadal non sembrano ancora essere imminenti, ma già in questo 2019 stiamo assistendo a ...

Tennis - ATP Finals : approvata la delibera del Comune di Torino con lo stanziamento di 1 - 5 milioni di euro : Torino e il sogno “ATP Finals” continua. Come riportato da gazzetta.it, la delibera del Comune del capoluogo piemontese, relativa all’investimento per organizzare l’evento Tennistico, è stata approvata nel corso dell’ultimo Consiglio (24 voti favorevoli). Il provvedimento in questione prevede lo stanziamento di 1,5 milioni di euro l’anno per il quinquennio che va dal 2021 al 2025. Una delibera che però suscita ...

Tennis - ATP Miami 2019 : effettuati i sorteggi - Fognini sulla strada di Djokovic - Cecchinato su quella di Zverev : Sono stati effettuati i sorteggi del tabellone maschile dell’ATP Masters 1000 di Miami, Florida, che ha preso il via nella giornata odierna per quanto riguarda le qualificazioni, ma che entrerà nel vivo da mercoledì 20, con il primo turno. L’edizione di quest’anno si disputerà all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, stadio dei Miami Dolphins della NFL, impianto da 14000 spettatori per il Tennis (64767 per il football ...

Tennis - ranking ATP : Thiem sale al numero 4 - Cecchinato primo italiano : ROMA - Marco Cecchinato si conferma il primo dei Tennisti italiani nel ranking ATP di questa settimana. In vetta rimane Novak Djokovic , Thiem torna numero 4 grazie al primo titolo in un Masters 1000 ...

Tennis - Ranking ATP (18 marzo) : Novak Djokovic stabilmente al comando - Thiem scavalca Federer. Cecchinato il migliore italiano : Diversi cambiamenti nelle prime posizioni della graduatoria maschile del Tennis mondiale dopo l’ultima settimana. Il primo posto è sempre occupato dal serbo Novak Djokovic, saldamente al comando con 10990 punti e intenzionato a rimanere a lungo in cima alla classifica. Lo spagnolo Rafael Nadal ha però guadagnato terreno salendo a quota 8725 nonostante il ritiro in semifinale ad Indian Wells. Stabile anche la terza posizione del tedesco ...

Tennis - ATP Masters 1000 Indian Wells 2019 : in finale Dominic Thiem rimonta e batte Roger Federer dopo due ore di battaglia : Il torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells va all’austriaco Dominic Thiem, testa di serie numero 7, che nell’atto conclusivo sul cemento statunitense supera in rimonta il numero 4, l’elvetico Roger Federer, con il punteggio di 3-6 6-3 7-5, dopo due ore e tre minuti di aspra battaglia sportiva. Nel primo set parte forte Federer, che trova il break nel secondo game e vola sul 3-0. L’austriaco sistema il servizio, vincendo i ...

Tennis – Rivoluzione nel circuito ATP : shot clock obbligatorio dal 2020 : Rivoluzione nel Tennis a partire dal 2020: Tennisti obbligati a rispettare lo shot clock Cambiano le regole del Tennis moderno. Per rendere più fluido il gioco durante i match, l’assemblea Tennistica internazionale ha deciso che dal 2020 lo shot clock sarà obbligatorio nel circuito ATP. Dopo essere stato sperimentato durante le ATP Next Gen Finals e nell’ultimo US Open, i Tennisti saranno obbligati a rispettare la nuova regola a ...

Tennis : nel 2020 sarà obbligatorio lo shot clock nel circuito ATP : Una rivoluzione cominciata come esperimento nelle ATP Next Gen Finals e che dal prossimo anno sarà obbligatorio in tutti i tornei del circuito maggiore. Su tutti i campi dei tornei ATP ci sarà lo shot clock, il cronometro che scandisce i 25 secondi tra un punto e l’altro. Una modifica al gioco che ormai i giocatori stanno sperimentando da tanto tempo e che hanno dovuto affrontare anche nell’ultimo US Open. La regola prevede che ogni ...

Tennis - ATP Masters 1000 Indian Wells 2019 : i risultati di martedì 12 marzo. Avanzano Rafael Nadal e Roger Federer - eliminato Novak Djokovic : Si è completato nella notte italiana il terzo turno del tabellone maschile del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells: sul cemento outdoor californiano si sono disputati gli otto match della parte bassa più quello non disputato ieri per pioggia che vedeva coinvolto il serbo Novak Djokovic ed il tedesco Philipp Kohlschreiber, con quest’ultimo che firma l’impresa di giornata andando a vincere con un duplice 6-4 impronosticabile alla ...