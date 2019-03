Tav | due certezze | nessun referendum e decisione solo dopo le elezioni europee

Crema - rapina al porTavalori sulla Paullese : arrestati i due mandanti : Crema, 9 agosto 2018 - I carabinieri di Cremona hanno arrestato un pregiudicato di 40 anni di Brugherio , in Brianza, e una donna di 50 ann i residente a Soresina, ritenuti gli organizzatori della ...

Qualificazioni Euro 2020 - l’Ucraina rischia di perdere due gare a Tavolino : la nazionalità di Junior Moraes nel mirino : Junior Moraes rischia di far perdere a tavolino due incontri all’Ucraina a causa della sua nazionalità che è finita nell’occhio del ciclone Junior Moraes ha sollevato un vero e proprio caos che potrebbe portare ad una doppia sconfitta a tavolino per l’Ucraina. Il calciatore ha giocato le prime due gare di qualificazione ad Euro 2020 con la maglia degli ucraini, un pari ed una vittoria, ma il Lussemburgo non ci sta e ...

ATP Miami – Federer sul velluto contro Krajinovic - King Roger liquida in due set il serbo e va agli otTavi : Partita dominata dall’inizio alla fine per Federer, che supera senza problemi il serbo Krajinovic con il punteggio di 7-5, 6-3 Roger Federer si qualifica per gli ottavi di finale del Miami Open, liquidando in due set il serbo Krajinovic. Tutto semplice per il tennista svizzero, che stacca il pass per il turno successivo battendo il proprio avversario con il punteggio di 7-5, 6-3 dopo un’ora e mezza di gioco. Match in equilibrio ...

REGIONE - Rischio fermo impianto Acerra e decommissioning centrale nucleare - domani due Tavoli in commissione Terra dei fuochi : 16:35:20 Martedì 26 marzo presso la Sala riunioni del Consiglio regionale della Campania, Centro direzionale isola F8, 6° piano,, la III commissione speciale 'Terra dei fuochi, bonifiche ed ecomafie' ...

Bologna - morti due fratellini caduti dall'otTavo piano : prevale l'ipotesi della disgrazia : Anche se non è ancora chiaro come sia potuto succedere, prevale l'ipotesi della disgrazia per la morte a Bologna di due fratellini di 11 e 14 anni, Benjamin e David Nathan, caduti...

Bologna - due fratelli di 11 e 14 anni muoiono cadendo dall’otTavo piano : interrogati i genitori : Due fratelli di 11 e 14 anni, Benjamin e David Nathan, sono morti dopo esser precipitati dall’ottavo piano di un palazzo in via Quirino di Marzio, nella periferia di Bologna. È successo sabato 23 marzo intorno alle 10: a trovare i loro corpi senza vita alcuni residenti che, sotto choc, hanno subito dato l’allarme. Inutili tutti i tentativi di rianimarli da parte dei soccorritori del 118. Il padre Heitz Chabwore, solo in casa con loro ...

Bologna - morti due bambini caduti da otTavo piano/ Il papà : 'Non me ne sono accorto' : Bologna, morti due bambini caduti dall'ottavo piano del palazzo Barca in via Quirino di Marzo. Incidente? Il padre interrogato in Questura.

Bologna - le infermiere sconvolte che hanno soccorso i due ragazzi caduti dall'otTavo piano : “Quando ho visto l'infermiera con le mani nei capelli ho capito tutto”. Lo ha raccontato uno dei vicini della famiglia di cui facevano parte i due bambini caduti dal balcone a Bologna. Leggi anche: Morti i fratellini caduti dall'ottavo piano: erano in casa col padre _Courtesy E'Tv Bologna Fonte: Age

Bologna - morti due fratellini caduti dall'otTavo piano : il padre interrogato in questura : caduti a Bologna e morti sotto davanti ai vicini terrorizzati. Due ragazzini sono precipitati a Bologna dall'ottavo piano e sono morti sotto gli occhi dei vicini. Il palazzo da dove i due...

Bologna - precipitano dall’otTavo piano. Morti due ragazzi di 11 e 14 anni | : È successo questa mattina intorno alle 10 in via Quirino di Marzio. Il padre è stato accompagnato in questura

Bologna - morti due fratellini caduti dall'otTavo piano : padre interrogato : caduti a e morti sotto davanti ai vicini terrorizzati. Due sono precipitati a dall'ottavo piano e sono morti sotto gli occhi dei vicini. Il palazzo da dove i due giovani sono caduti si trova nella ...

BOLOGNA - MORTI DUE BAMBINI CADUTI DA OTTavO PIANO/ Il padre interrogato in Questura : BOLOGNA, MORTI due BAMBINI CADUTI dall'OTTAVO PIANO del palazzo Barca in via Quirino di Marzo. Incidente? Il padre interrogato in Questura.

Bologna - morti due fratellini cadendo dall'otTavo piano : il padre in questura : Una terribile tragedia sta scuotendo la città di Bologna e l'Italia tutta: stamani, alle ore 10:00, due fratellini di 11 e 14 anni sono morti cadendo dall'ottavo piano di un palazzo. A notare i corpi i vicini di casa, che hanno dato l'allarme e hanno assistiti impotenti ai tentativi di soccorso da parte dei sanitari, che però non hanno potuto strappare i due ragazzini alla morte. Due fratellini precipitano dall'ottavo piano e muoiono I fatti si ...

Bologna - morti due fratellini africani dopo un volo dall'otTavo piano - erano in casa con il padre : Una vicenda drammatica quella accaduta a Bologna intorno alle 10 di questa mattina. Due fratellini di origine africana sono precipitatati dall'ottavo piano di un palazzo di via Quirino di Marzio e sono morti sotto gli occhi di chi ha assistito alla scena. Non si conoscono ancora i motivi che hanno p