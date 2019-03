TAGLIO BOLLETTE GAS E LUCE Mancia elettorale o nuova politica energetica?

ilsussidiario

(Di giovedì 28 marzo 2019) Dal 1° aprile scattano tagli piuttosto importanti sulledie gas decisi dall'Arera. E c'è chi ritiene sia una mossa

CarloAmenta1 : RT @carloalberto: Perché il taglio delle bollette di luce e gas non è merito del Governo, ma nemmeno un regalo dell'Autorità. Un thread 'ch… - guidopoli3 : RT @carloalberto: Perché il taglio delle bollette di luce e gas non è merito del Governo, ma nemmeno un regalo dell'Autorità. Un thread 'ch… - udogumpel : RT @carloalberto: Perché il taglio delle bollette di luce e gas non è merito del Governo, ma nemmeno un regalo dell'Autorità. Un thread 'ch… -