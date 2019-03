Blastingnews

(Di giovedì 28 marzo 2019) Nella2019 saranno di tendenza molti nuovidi. In particolare le grandi protagoniste dei prossimi mesi saranno le chiome corte: le proposte arrivano dai saloni dei famosi parrucchieri del mondo. Adesso vedremo tutte le ultime novità a riguardo il, il lob e laNuove chiome Uno corto e scalato sarà sempre molto pratico da portare e anche molto versatile. Il famosocut avrà dei volumi molto leggeri; inoltre sarà perfetto per mettere in evidenza i lineamenti del viso. Ilo in questione non avrà bisogno di molte cure, quindi sarà perfetto per una donna sempre di corsa. Il Rosemary'ssarà una capigliatura molto corta e scalata: come deto finale sarà perfetta la. Questoo è stato sfoggiato anche da Mia Farrow. Non mancherà nemmeno una chioma corta e sfilata, perfetta per dei volti molto minuti: in ...

yleniamarco1 : Tagli di capelli primavera-estate: il pixie, il lob e la frangia baby - echoof_rain : Non si possono nemmeno più sentire quei pregiudizi antichi e senza costrutti su chi ha tatuaggi/piercing/tagli di c… - armandfederico : Dopo la legge su copyright stanno per approvare anche la legge sul diritto di recesso se ti tagli i capelli e non t… -