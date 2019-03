Tabacco | Coldiretti | “Bene l’accordo salva lavoro”

meteoweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2019) Un accordo importante per garantire stabilità e futuro al lavoro degli agricoltori impegnati in una coltivazione profondamente radicata in molti territori, dalla Campania al Veneto, dall’Umbria alla Toscana”.E’ quanto afferma lanel commentare il Verbale d`intesa programmatica pluriannuale tra Philip Morris Italia e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo. Una intesa importante per l’economia e l’occupazione in Italia che – sottolinea la– è il primo produttore didell’Unione Europea con attorno ad 1/4 della produzione complessiva, sviluppata su 16.000 ettari. Un settore – conclude la– – che ha dimostrato capacità di resistere alle forti sollecitazioni in questi anni, che hanno messo a dura prova gli imprenditori che hanno continuato a credere nel futuro ed a investire nel ...

ViviCampania : Tabacco, Coldiretti, bene accordo salva lavoro - - gazzettairpinia : Tabacco: Coldiretti, bene accordo salva lavoro - -