Suicida maestro accusato di abusi dai genitori Denuncia e il ' bullismo' sul docente

Maestro Suicida in Francia : insegnanti ribellatevi alla malsana alleanza genitori-figli : In Francia un Maestro si è tolto la vita dopo gli insulti di genitori e alunni per aver spostato un ragazzino dalle scale e avergli provocato un graffio. L'assurda vicenda è spia di un problema molto più vasto. In Francia, come in Italia, l'alleanza tra genitori e figli sta distruggendo il ruolo dell'insegnante nella scuola.Continua a leggere