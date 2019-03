Stupro sulla Circumvesuviana | scarcerato un altro indagato

Stupro - imputati assolti perché per le giudici la ragazza “è troppo mascolina”. Ministero avvia verifiche sulla sentenza : Il Ministero della Giustizia si muove sul caso della sentenza della Corte d’appello di Ancona, relativa a un’accusa di violenza sessuale su una giovane. Nelle cui motivazioni le giudici hanno fatto riferimento all’aspetto fisico della 22enne di origini peruviane: hanno sostenuto che non fosse credibile l’ipotesi di Stupro vista la presunta “mascolinità” della vittima. Il caso è emerso dopo che la Cassazione ha deciso di ...

