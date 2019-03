Stralciato il «revenge porn» | protestano le parlamentari di Forza Italia e Pd

corriere

(Di giovedì 28 marzo 2019) Sul ddl «Codice rosso» sulla violenza sulle donne in discussione alla Camera, la maggioranza prima si divide poi si ricompatta. Se infatti l'emendamento presentato dalla Lega per l'introduzione - in ...

Lgiova66 : RT @StefanoDeloren1: 'Revenge porn stralciato, un'occasione persa'. E le donne dell'opposizione occupano i banchi del go… - GASirianni : RT @SkyTG24: Revenge porn, stralciato l'emendamento: protesta delle deputate in Aula. FOTO - CarmeloMontana2 : RT @eziomauro: 'Revenge porn stralciato, un'occasione persa'. E le donne dell'occupazione occupano i banchi del go… -