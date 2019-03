Stralciato il «revenge porn» |   deputate di FI e Pd occupano  i banchi del governo Video

corriere

(Di giovedì 28 marzo 2019) Bocciato l'emendamento che avrebbe trasformato in reato la diffusione non autorizzata di materiale intimo altrui. Proteste in aula. L'esame del testo slitta a martedì. Sarti (M5S): «Serve una discussione più ampia». Boldrini: «Occasione persa»

