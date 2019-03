Stoccarda - Da aprile stop ai diesel pre-Euro 5

quattroruote

(Di giovedì 28 marzo 2019) A partire da, la città tedesca divieterà, come annunciato, la circolazione di tutte le autopre-5. Locoinvolgerà anche i residenti, che, salvo specifiche esenzioni, non potranno nemmeno parcheggiare la propria auto a gasolio0, 1, 2, 3 o 4 in strada. Per il momento le autopiù moderne (5 e 6) non saranno soggette al blocco della circolazione ma già durante la prossima estate verranno effettuate delle analisi sulla qualità dell'aria che potrebbero portare a nuovi bandi nella città del Baden-Württemberg.

