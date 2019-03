Stefano | se dopo approfondimento esito positivo voto stadio entro estate

Morto Stefano Iacobone dopo un incidente. Chi era il nuotatore : Morto Stefano Iacobone dopo un incidente. Chi era il nuotatore Tragica notizia per il mondo del nuoto. A distanza di pochi mesi dalla morte di Sara Anzanello, campionessa di volley italiana, è scomparso il nuotatore Stefano Iacobone. L’atleta di soli 31 anni è deceduto a causa di un incidente stradale nella notte tra giovedì 21 marzo e venerdì 22 marzo Morto Stefano Iacobone, dove è avvenuto l’incidente L’incidente ...

Stefano morto dopo la serata tra amici : 'Figlio meraviglioso e gran lavoratore' : Era un grande sportivo: non solo il nuoto ma tutti gli sport in generale erano la sua grande passione. Era però anche un grande lavoratore, tanto che per mantenersi aveva ben due lavori; non solo, ...

Stefano De Martino, nuova sfida per il ballerino e conduttore di "Made in Sud" Secondo quanto riporta Spy, in uscita venerdì 22 marzo, Stefano De Martino,da poco al timone del programma di Rai 2...

Stefano De Martino in Don Matteo 12 dopo Belen Rodriguez? Da Made in Sud al debutto come attore : Da Made in Sud a Spoleto: arriva Stefano De Martino in Don Matteo 12. Lo scoop, lanciato da Spy, svela che il conduttore debutterà presto come attore nella celebre fiction di Rai1. Al momento pare che le trattative stiano per concludersi, e sempre secondo il settimanale, De Martino avrà una parte importante nella dodicesima e ultima stagione di Don Matteo, che ha per protagonista il parroco investigatore interpretato da Terence Hill. ...

La storia dei depistaggi emersi nove anni dopo la morte di Stefano Cucchi : A oltre nove anni dal pestaggio e dalla morte di Stefano Cucchi, il geometra di 32 anni deceduto il 22 ottobre del 2009 all'ospedale Sandro Pertini, sei giorni dopo essere stato arrestato dai carabinieri della stazione Appia per detenzione di stupefacenti, la procura di Roma porta a termine un nuovo filone di indagine sui depistaggi notificando l'avviso di conclusione, passo che di solito anticipa la richiesta di rinvio a giudizio, a otto ...

Isola dei famosi, Paolo Brosio eliminato: la confessione di Stefano Bettarini Paolo Brosio ha dovuto dire addio all'Isola dei famosi ieri sera. Il giornalista, come da regolamento, dopo aver salutato i suoi compagni di avventura, è stato trasferito a l'Isola che non c'è. Ad aspettarlo lì, in spiaggia, c'erano Stefano Bettarini e Kapar Capparoni, con […]

Uomini e Donne, Pamela e Stefano stanno insieme: arriva la conferma della coppia del Trono Over Si è parlato davvero molto di loro in questi mesi. Pamela e Stefano sono spesso stati invitati al centro dello studio del Trono Over di Uomini e Donne. I due sembravano pronti a lasciare la trasmissione insieme, poi qualcosa […]

Riccardo Fogli : la solidarietà di Red Canzian - Stefano D'Orazio dopo il video di Fabrizio Corona : dopo Roby Facchinetti, anche gli altri ex componenti dei Pooh hanno deciso di mostrare la propria vicinanza a Riccardo Fogli per il trattamento riservatogli dalla produzione dell'Isola dei Famosi nella gestione del presunto tradimento della moglie Karin Trentini.prosegui la letturaRiccardo Fogli: la solidarietà di Red Canzian, Stefano D'Orazio dopo il video di Fabrizio Corona pubblicato su Gossipblog.it 06 marzo 2019 18:51.

Uomini e Donne - Stefano lascia il programma dopo i dubbi di Pamela per lui : Stefano e Pamela in centro studio. La donna racconta di una segnalazione e di un video che Pamela avrebbe visto. La clip -che vedrebbe l'uomo parlare con una signora- è stata girata da un ragazzo che ha chiamato, poi, in trasmissione:"Era giovedì sera, sono uscito dalla discoteca, affollata, per prendere dell'aria. Vedo lui insieme ai suoi amici, scherzava e rideva. E mi sono reso conto che era lui, di Uomini e Donne. E sento uno dei suoi ...

Benedetta Mazza e Stefano Sala, una storia che non è mai cominciata Come ha reagito Benedetta Mazza alla notizia del ritorno di fiamma di Stefano Sala e Dasha? Come al solito, non ha scatenato chissà quale polemica. Si è limitata a pubblicare frasi che potrebbero essere rivolte a Stefano, a sé stessa o a nessuno. […]

Torino : dopo l'omicidio di Stefano Leo - ancora un accoltellato in strada : Ad una settimana dall'omicidio di Stefano Leo, 34enne sgozzato mentre camminava sul lungo Po Machiavelli, Torino si ritrova a fare in conti con un altro gravissimo fatto di sangue. Ieri sera, un ventunenne di origini pachistane è stato accoltellato all'addome. Il giovane è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni. Nessuna traccia, invece, dell'aggressore. L'aggressione Ieri, sabato 2 marzo, poco dopo le 23 un giovane pachistano è ...

Tennis - ATP Dubai 2019 : Stefanos Tsitsipas elimina Gael Monfils dopo una battaglia lunga tre ore e vola in finale : Il primo finalista del torneo ATP 500 di Dubai è l’ellenico Stefanos Tsitsipas, che elimina al termine di una sfida durissima il transalpino Gael Monfils con lo score di 4-6 7-6 (4) 7-6 (4) dopo tre ore esatte di gioco. Nell’ultimo atto troverà il vincente del match tra il croato Borna Coric e l’elvetico Roger Federer, che inizierà a breve sul cemento outdoor degli Emirati Arabi Uniti. Nel primo set la partenza di Tsitsipas è ...

Belen Rodriguez incinta? Stefano De Martino non smentisce a Domenica In Continua ad impazzare il gossip su Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Secondo molti, infatti, l'ex ballerino professionista di Amici e la showgirl argentina starebbero cercando di tornare insieme per amore del figlio Santiago. Nel nuovo numero in edicola del settimanale Chi di Alfonso Signorini è presente una vera e propria bomba: a Domenica In il direttore ha ...

Stefano Bettarini si scaglia contro Jo Squillo a l'Isola dei famosi: la naufraga scoppia a piangere dopo lo scontro Incomprensioni e liti continuano ad avere la meglio a l'Isola dei famosi. Oggi, come abbiamo durante il daytime, a discutere animatamente sono stati Stefano Bettarini e Jo Squillo. Il motivo? In realtà nulla di grave. I […]