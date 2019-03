Stefania Prestigiacomo ' assalta' il banco del governo in aula | placcata dai commessi

Sea Watch - Stefania Prestigiacomo "non cambia mai". Il senatore che la conosce bene : "Quando era ministra..." : «È inutile meravigliarsi o attaccare Stefania Prestigiacomo per la sua visita ai clandestini della Sea Watch . Posso testimoniare che la parlamentare di Siracusa è stata coerente col suo pensiero, noto sin da quando era ministro nel governo Berlusconi». Parola di Ignazio La Russa (Fratelli d' Italia)

Mara Carfagna e Stefania Prestigiacomo : due donne di destra per i migranti : Lo stallo Sea Watch non accenna a sbloccarsi. La polemica politica non si arresta e, tra le tante voci, si sentono quelle di due donne. Entrambe di Forza Italia, non si discostano dalla linea del loro partito sull'immigrazione clandestina, ma chiedono che quei 47 migranti a bordo dell'imbarcazione dell'ong siano fatti sbarcare. Sono Mara Carfagna e Stefania Prestigiacomo. La prima ammonisce: "La lotta all'immigrazione clandestina: "La lotta agli ...