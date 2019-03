Stadio San Siro | il sindaco Sala | “è il momento di fare chiarezza”

San Siro brand e simbolo - un nuovo Stadio per Inter e Milan è follia : Siro rappresenta per il mondo il Milan e l'Inter e i loro successi. Anche l'Olimpiastadion di Monaco rappresentava il Bayern. Innanzitutto il Bayern non ha costruito l'Allianz Arena accanto all'...

Stadio Milano - nasce il comitato “No demolizione San Siro” : Tiene sempre banco la questione legata allo Stadio San Siro. Mentre si rincorrono le voci di una possibile demolizione del Meazza, a fronte di una apparente volontà di Inter e Milan di costruire un nuovo impianto poco distante dall’attuale Stadio, nasce il comitato “No demolizione San Siro”, promosso dal gruppo milanese di Forza Italia e dal Municipio 7, presentato questo pomeriggio a Palazzo Marino da alcuni consiglieri ...

Stadio Inter e Milan - Marani : 'Costruirne uno nuovo e dire addio a San Siro' : So che è poco romantico, ma cerco di essere realista. San Siro costa diverse decine di milioni di euro all'anno di gestione all'anno. È un impianto che si porta dietro i segni del tempo : fu ...

Mazzola e lo Stadio San Siro 'Abbattimento Mal di testa solo a pensarlo : MILANO - No all'Abbattimento di San Siro. 'Mi viene mal di testa solo a sentirlo'. Parola di Sandro Mazzola: l'ex bandiera nerazzurra, intervenuto a Rai Radio 1 ospite della trasmissione 'Un Giorno da ...

Stadio Milano - Roberta Guaineri : “San Siro è storico ma…” : Nelle ultime ore a tenere banco sono le voci di demolizione di San Siro, si tratta di uno Stadio ”storico” ma ”non si puo’ bloccare il progresso’‘ se esiste la possibilita’ ‘‘di creare realta’ piu’ belle, innovative e affascinanti”. Sono le parole dell’assessore allo Sport del Comune di Milano, Roberta Guaineri, a margine della presentazione della Milano ...

Stadio Milano - Comazzi : “San Siro non si tocca” : “Il dibattito aperto in questi giorni sulla costruzione di un nuovo impianto da parte di Inter e Milan e sul relativo abbattimento del Meazza e’ a dir poco surreale. San Siro non e’ soltanto uno Stadio, ma un tassello importante della nostra storia recente: teatro di eventi sportivi di rilevanza mondiale, concerti e rappresentazioni di ogni tipo che nei decenni hanno contribuito a forgiare la nostra cultura e il nostro ...

Stadio Milano - Alessandro Morelli : “un nuovo impianto? Non scherziamo” : “nuovo Stadio? Non scherziamo. Lo Stadio di San Siro rappresenta una parte importante della vita di Milano, un buon sindaco lo dovrebbe difendere con le unghie e con i denti. Dire che bisognera’ trovare una formula perche’ lo Stadio ‘sia di proprieta’ del Comune’ significa dare il ben servito al Meazza. Parole inascoltabili da qualunque milanese che ami la sua citta’, figuriamoci dal primo ...

San Siro - nuovo Stadio/ Sala : 'Inter e Milan lo costruiscano - ma proprietà al Comune' : nuovo stadio San Siro, l'impianto per Milan e Inter: il sindaco di Milano Beppe Sala avvisa, 'la proprietà resti al Comune'.

San Siro addio - Milan e Inter vogliono il nuovo Stadio : Altro che derby, Milan e Inter non sono mai state tanto vicine e concordi. I rossoneri hanno fornito l'assist, i nerazzurri hanno preso la palla al volo e, insieme, sembrano avviate verso il gol. Ovvero la costruzione di un nuovo impianto, dando così l'addio definitivo a San Siro, che verrebbe abbattuto. La questione è complicata, perché oltre agli aspetti tecnici ed economici c'è una netta contrapposizione tra modernisti e nostalgici. Chi ...

San Siro - Sala : “Spero in una proposta concreta da Inter e Milan. Stadio deve essere del Comune” : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, questa mattina a margine di una conferenza stampa in Sala Buzzati, ha parlato della questione Stadio: “Tutte le proposte sono legittime, a me la cosa che Interessa è che sia chiara la posizione mia e dell’amministrazione: io preferirei che lavorassero sull’esistente, però se, nel rispetto delle regole, le società proponessero un nuovo Stadio, non potremmo che esaminarlo, lasciando da ...

Nuovo San Siro - Cecchetti (Lega) : “Lo Stadio non va abbattuto. Sindaco Sala dimostra inadeguatezza” : E’ l’argomento di questo periodo per la Milano calcistica. Con la sosta per le nazionali, a tenere banco è la questione stadio San Siro. A tal proposito si è espresso in merito anche Fabrizio Cecchetti, commissario della Lega di Milano e vicecapogruppo vicario della Lega alla Camera, che attraverso una nota ha detto: “Giù le mani da San Siro. Lo stadio non va abbattuto. Può essere benissimo rimodernato: sia ...

Nuovo San Siro - Cecchetti (Lega) : “Lo Stadio non va abbattuto. Sindaco Sala dimostra inadeguatezza” : E’ l’argomento di questo periodo per la Milano calcistica. Con la sosta per le nazionali, a tenere banco è la questione stadio San Siro. A tal proposito si è espresso in merito anche Fabrizio Cecchetti, commissario della Lega di Milano e vicecapogruppo vicario della Lega alla Camera, che attraverso una nota ha detto: “Giù le mani da San Siro. Lo stadio non va abbattuto. Può essere benissimo rimodernato: sia ...

Calcio - il sindaco Sala sul nuovo Stadio San Siro : “Dovrà essere di proprietà del Comune” : nuovo capitolo sul futuro dello stadio San Siro. Negli ultimi giorni Inter e Milan sembrano ormai aver condiviso l’idea di dover costruire un nuovo impianto in cui possano giocare entrambe le squadre ed ora è il sindaco di Milano Giuseppe Sala a esprimere la propria opinione in merito alla vicenda. Secondo il primo cittadino del capoluogo lombardo “bisogna trovare una formula perché sia di proprietà del Comune, con una concessione a lunghissimo ...

San Siro - Sala : “Cedete lo Stadio al Comune. Sulla costruzione…” : SAN Siro Sala – E’ un fiume in piena il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Il primo cittadino ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la costruzione del nuovo stadio. Inter e Milan stanno valutando se costruire insieme un nuovo stadio, ma il Comune ha posto un vincolo: “Bisognerà trovare una formula perché sia di proprietà […] L'articolo San Siro, Sala: “Cedete lo stadio al Comune. Sulla ...