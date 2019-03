Stadio Milano | nasce il comitato “No demolizione San Siro”

calcioweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2019) Tiene sempre banco la questione legata alloSan Siro. Mentre si rincorrono le voci di una possibiledel Meazza, a fronte di una apparente volontà di Inter e Milan di costruire un nuovo impianto poco distante dall’attualeil“NoSan Siro”, promosso dal gruppo milanese di Forza Italia e dal Municipio 7, presentato questo pomeriggio a Palazzo Marino da alcuni consiglieri comunali: oltre agli azzurri Fabrizio De Pasquale, che è capogruppo, Pietro Tatarella e Luigi Amicone, erano presenti Gabriele Abbiati della Lega, Matteo Forte diPopolare, Enrico Marcora della lista civica di maggioranza Beppe Sala Sindaco e il presidente del Municipio 7, Marco Bestetti.Ognuno ha detto la sua sull’argomento, a partire da Tatarella: “Noi siamo per un restyling di San Siro e non per latotale, ...

