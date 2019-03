Borsa Italiana oggi - Milano rallenta. Spread in lieve rialzo : Per questo motivo "la nostra politica monetaria rimarrà accomodante e risponderà a qualsiasi cambiamento nelle prospettive d'inflazione". Lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi durante una ...

Borsa Italiana oggi - Milano accelera con le banche. Spread in lieve rialzo : BORSE ASIATICHE - Chiusura in netto rialzo per le Borse di Hong Kong e Shanghai che hanno ignorato il persistente nervosismo sull'andamento dell'economia globale, mentre gli investitori hanno rivolto ...

Borsa Italiana oggi - Milano in lieve rialzo. Spread stabile : BORSE ASIATICHE - Seduta incerta per le Borse asiatiche, strette tra i timori di frenata dell'economia mondiale e l'attesa di un cambio di passo da parte delle banche centrali. In lieve flessione le ...

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Mercoledì 27 marzo apertura in rialzo a 249,6. Martedì 26 marzo il differenziale tra Btp e bund aveva chiuso a 248 punti base, in calo rispetto ai 253 della chiusura di lunedì

Borsa Italiana oggi - Milano in positivo. Spread in lieve calo : BORSE ASIATICHE - Le Borse asiatiche hanno chiuso miste con un timido rimbalzo di Hong Kong e un calo di Shanghai, ancora scossa dalle preoccupazioni sulla salute dell'economia mondiale. Ad Hong Kong ...

Borsa Italiana oggi - Milano gira in positivo. Spread in lieve calo : BORSE ASIATICHE - Le Borse asiatiche hanno chiuso miste con un timido rimbalzo di Hong Kong e un calo di Shanghai, ancora scossa dalle preoccupazioni sulla salute dell'economia mondiale. Ad Hong Kong ...

Borsa Italiana oggi - Milano sulla parità. Spread sopra i 250 punti : Avvio debole per Borsa Italiana . Milano apre oggi in rialzo, +0,21% a 21.105 punti,, ma dopo poco l'indice Ftse Mib di Piazza Affari rallenta, portandosi sulla parità a -0,1% a quota 21.026 punti. In ...

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Martedì 26 marzo apertura in leggero calo a 251,8 punti, rispetto ai 253 della chiusura di lunedì 25 marzo . Il rendimento del decennale è pari al 2,49%. Avvio positivo per Piazza Affari, con l'...

Borsa Italiana oggi - Milano sulla parità. Spread in rialzo : BORSE ASIATICHE - Borse asiatiche in forte calo per il timore di un rallentamento globale dell'economia. Tokyo chiude in discesa del 3,01%, Shanghai perde l'1,38% e Hong Kong il 2.03%. I listini ...

Borsa Italiana oggi - Milano sulla parità. Spread in lieve rialzo : BORSE ASIATICHE - Borse asiatiche in forte calo per il timore di un rallentamento globale dell'economia. Tokyo chiude in discesa del 3,01%, Shanghai perde l'1,38% e Hong Kong il 2.03%. I listini ...

Borsa Italiana oggi - Milano gira in positivo. Spread in calo : BORSE ASIATICHE - Borse asiatiche in forte calo per il timore di un rallentamento globale dell'economia. Tokyo chiude in discesa del 3,01%, Shanghai perde l'1,38% e Hong Kong il 2.03%. I listini ...

Borsa Italiana oggi - Milano in rosso. Sale lo Spread : BORSE ASIATICHE - Borse asiatiche in forte calo per il timore di un rallentamento globale dell'economia. Tokyo chiude in discesa del 3,01%, Shanghai perde l'1,38% e Hong Kong il 2.03%. I listini ...

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Lunedì 25 marzo apertura in rialzo a 250. Venerdì 22 marzo il differenziale tra Btp e bund aveva chiuso a 246 punti base

Borsa Italiana oggi - Milano chiude in netto calo. Sale lo Spread : Chiusura di settimana in rosso per Borsa Italiana . Milano apre oggi in rialzo, +0,36% a 21.450 punti,, ma nel pomeriggio l'indice Ftse Mib di Piazza Affari peggiora, per poi poi chiudere in netto ...