Sossio e Ursula si sono sposati in gran segreto? La foto

Ursula incinta pronta alle nozze con Sossio? : Dopo la notizia della gravidanza data a Uomini e Donne con tanto di ecografia, potrebbe presto giungere la notizia di un imminente matrimonio tra Ursula e Sossio . Dopo un percorso travagliato, fatto ...

Ursula Bennardo a Sossio Aruta : "Sogno un matrimonio stellare" : Ursula Bennardo, dalle pagine del settimanale 'Di Più', in edicola questa settimana, ha voluto mettere i puntini sulle 'i' prima di accettare la proposta di matrimonio del fidanzato Sossio Aruta (che la renderà mamma di un bel bebè). La dama tarantina sembra voler la certezza di essere l'unica donna della sua vita: Sossio tu mi avevi chiesto di essere meno gelosa, ma vorrei che tu tenessi a mente che io non sono gelosa. Sono semplicemente ...

Trono Over : Ursula e Sossio Aspettano un Figlio! : Felice notizia per Sossio Aruta ed Ursula Bennardo. La coppia di Uomini e Donne Over ha annunciato l’attesa di un figlio. Ecco i commenti dei fan! Siamo lieti di annunciarvi una lieta novella che ha coinvolto due ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Sossio Aruta ed Ursula Bennardo. I due sono stati protagonisti di una lunga e complicata conoscenza, che ha messo a dura prova il loro rapporto, senza ...

