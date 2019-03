Sorveglianza marittima | a Bruxelles la conferenza finale del progetto europeo EUCISE2020

meteoweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2019) Ladeldi ricerca securitysi è tenuta oggi aha realizzato il sistema di riferimento per il programmaCISE (Common Information Sharing Environment), parte del Piano di Azione della Strategia europea di SicurezzaAlpartecipano circa 60 autorità marittime europee, di 15 Stati; la rete di scambio informazioni internazionali e intersettoriali – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – è attualmente operativa fra 12 nodi nazionali ed europei. Nel corso dell’evento, si è effettuata la dimostrazione del funzionamento in tempo reale della rete di scambio informazioni, in collegamento con i siti nazionali partecipanti.Il nodo italiano riceve e fornisce informazioni dalla Marina Militare Italiana, dal Ministero dell’Interno, dalla Guardia di Finanza, dalla Direzione Generale della ...