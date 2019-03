Sondaggio Agorà Emg Acqua | Lega al 31 | 8% |  M5s in calo al 22 | 9%

agi

(Di giovedì 28 marzo 2019) Se si votasse oggi lasarebbe il primo partito, con il 31,8% (+0,9% rispetto alla settimana scorsa), seguita da M5s con il 22,9% (-0,5%): è quanto rileva il sondaggio EMG Acqua presentato ad Agorà su Raitre. In totale le intenzioni di voto dei partiti di governo raggiungono il 54,7%, in crescita dello 0,4% rispetto alla scorsa settimana. In discesa la percentuale complessiva per le opposizioni di centrodestra (-0,4% rispetto a settimana scorsa) ma è solo FI a perdere consenso e a fermarsi a 9,5% cioè -0,5% rispetto alla settimana scorsa.Fratelli d'Italia 4,9% (+0,1%) e Noi con l'Italia 0,6% stabile rispetto a mercoledì scorso. Il Pd è dato al 21,1% (+0,1%). Stabile Più Europa - CD con Bonino 3%. Altri partiti fra cui Mdp, Si, Verdi raggiungono il 3,3% (-0,2%). Potere al popolo è all'1,6%.

