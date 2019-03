Sondaggi politici Ipsos | battaglie politiche | Salvini vince su Di Maio

Sondaggi politici SWG - i flussi in Basilicata rispetto alle politiche : Sondaggi politici SWG, i flussi in Basilicata rispetto alle politiche Il voto in Basilicata non ha rappresentato una novità nel panorama delle ultime consultazioni regionali. Sia nell’affluenza che nei risultati ha seguito il trend già visto nelle elezioni in Abruzzo e Sardegna. Con un Movimento 5 Stelle che crolla rispetto alle politiche, un centrosinistra che si riprende ma non abbastanza da vincere contro un centrodestra che ...

Sondaggi politici/ Elezioni Basilicata - boom Lega : Salvini 'mangia' 30% di voti M5s : Sondaggi politici, flussi elettorali dopo le Regionali in Basilicata e Ius Soli: Salvini 'mangia' il 305 di voti M5s, 50% con la Lega sulla cittadinanza

Sondaggi politici elettorali : M5S si riprende la posizione sul PD - calo per la Lega : In questa ultima decade del mese di marzo sono stati pubblicati nuovi Sondaggi politici. A rendere note le intenzioni di voto ai partiti è stato SWG. L’istituto di ricerche fa registrare ancora una volta dei cambiamenti nelle posizioni di vertice. Il dato più interessante riguarda il contro sorpasso tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. La settimana scorsa c’era stato il superamento di quest’ultimo, mentre adesso si registra una reazione ...

Sondaggi politici Demopolis : maggioranza italiani favorevole a Memorandum Italia-Cina : Sondaggi politici Demopolis: maggioranza italiani favorevole a Memorandum Italia-Cina Con la firma del Memorandum, si è conclusa sabato la visita del presidente cinese Xi Jinping in Italia. Roma e Pechino hanno sottoscritto in totale 29 accordi, 19 istituzionali e 10 commerciali, del valore complessivo di 2 miliardi e mezzo nei settori energia, industria, infrastrutture e finanza. Ad essere favorevole all’intesa commerciale tra i due ...

Sondaggi politici Ipsos : com’è cambiata la famiglia per gli italiani : Sondaggi politici Ipsos: com’è cambiata la famiglia per gli italiani Si avvicina il Congresso mondiale delle famiglie; si terrà a Verona tra il 29 e il 31 marzo. Quindi, nella sua consueta rilevazione per il Corriere della Sera, Ipsos si chiede: qual è il concetto di famiglia ad oggi prevalente nel paese? Sondaggi politici Ipsos: una famiglia non “tradizionale” In generale, osserva l’Ad di Ipsos Nando Pagnoncelli sul quotidiano di Via ...

Sondaggi politici elettorali : PD scavalca M5S - Lega sempre più in alto : L’istituto di ricerche SWG ha pubblicato i nuovi Sondaggi politici. I dati, che sono stati resi noti dal TG La7 lunedi sera, mostrano un nuovo scenario rispetto a quanto visto nei mesi scorsi. Alle spalle della Lega, che vola sempre più in alto, si registra il sorpasso del Partito Democratico ai danni del Movimento 5 Stelle, situazione che non accadeva da diverso tempo. Di seguito andiamo ad illustrarvi più dettagliatamente quanto emerso dalle ...

Sondaggi politici Pew Research - solo per il 12% degli italiani gli immigrati rendono più forte il Paese : Sondaggi politici Pew Research, solo per il 12% degli italiani gli immigrati rendono più forte il Paese Da Pew Research arrivano conferme sulle enormi differenze nell’attitudine verso l’immigrazione in Europa e in Occidente in generale. Per più del 60% degli inglesi, degli svedesi, degli australiani e del canadesi l’immigrazione rende il proprio Paese più forte. È esattamente il contrario per gli italiani, tra cui solo ...

Sondaggi politici Ipsos : 60% italiani boccia il governo in economia : Sondaggi politici Ipsos: 60% italiani boccia il governo in economia Il 57% degli italiani ritiene che il governo stia facendo poco o nulla per favorire la crescita economica del Paese. A sostenerlo è un Sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera. Reddito di cittadinanza e quota 100 sono già passato per la maggioranza dei cittadini che chiedono più lavoro e meno tasse. Non è un caso che Salvini sia tornato a battere il tasto su due temi a lui ...

Sondaggi politici Noto : foto hot sul web - italiani poco consapevoli : Sondaggi politici Noto: foto hot sul web, italiani poco consapevoli Gli italiani ignorano i rischi di avere propri scatti osè sul web. A sostenerlo è un Sondaggio Noto per QN sui telefonini e la pornografia. Due termini che ultimamente vanno di pari passo, purtroppo. Sondaggi politici Noto: foto hot sul web, i casi Il caso più eclatante ha avuto come protagonista, suo malgrado, Tiziana Cantone, 33enne di Napoli, morta suicida nel 2016 ...

Sondaggi politici GPF : altro che Tav - la priorità per gli italiani è il taglio delle tasse : Sondaggi politici GPF: altro che Tav, la priorità per gli italiani è il taglio delle tasse Zingaretti, Tav e governo sono i principali temi trattati nell’ultimo Sondaggio GPF Inspiring Research per La Notizia. Iniziamo dal neo segretario Pd che ieri durante l’assemblea nazionale dem ha presentato la sua squadra con Gentiloni presidente e Zanda tesoriere. Adesso si apre la partita delle alleanze in vista delle europee e chissà, ...

Sondaggi politici : Movimento 5 Stelle in ripresa - Lega ancora oltre il 30% : Gli ultimi Sondaggi elettorali segnalano la crescita del Movimento 5 Stelle, che rosicchia oltre mezzo punto percentuale alla Lega di Matteo Salvini, che comunque resta oltre il 30% dei consensi. Vicinissimo alla soglia del 20% il Partito Democratico, mentre Forza Italia scende sotto la soglia del 10%.Continua a leggere

Sondaggi politici : Lega al 33% - PD torna sopra il 20% - male Forza Italia : Il Sondaggio elettorale del Barometro Politico segnala la crescita del Partito Democratico che, dopo le primarie, torna a superare la soglia del 20%, recuperando quasi due punti percentuali. La Lega di Matteo Salvini resta ampiamente il primo partito e stacca il Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio, al 22,8%.Continua a leggere

Sondaggi politici elettorali SWG : M5S insidiato dal PD - cresce ancora la Lega : Il Tg di La7 ha illustrato i nuovi Sondaggi politici di SWG. Le intenzioni di voto evidenziano un incremento da parte del Partito Democratico, che va ad insidiare la seconda posizione del Movimento 5 Stelle. Nel corso delle ultime settimane c’è stata una forte ripresa per il Pd, che però non è il solo ad aver guadagnato terreno. Al comando, infatti, si registra anche un allungo da parte della Lega, che va a consolidare il primato. SWG: testa a ...

Sondaggi politici Demos : Nord Est - le priorità dei cittadini : Sondaggi politici Demos: Nord Est, le priorità dei cittadini Disoccupazione, criminalità e tasse. Sono questi i problemi che preoccupano maggiormente gli abitanti del Nord Est secondo un Sondaggio Demos realizzato per l’Osservatorio sul Nord Est del Gazzettino. La disoccupazione rimane per il 23% degli intervistati il problema più grave da affrontare. Questo indice toccava quota 53% nel 2013 ma si era in piena crisi economica. Ad ...