Sondaggi europee, Lega e M5s in calo: il Pd supera i Cinque Stelle (Di giovedì 28 marzo 2019) Gli ultimi Sondaggi evidenziano il sorpasso del Pd al Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni europee di maggio. Sono in calo sia i Cinque Stelle che la Lega, pur rimanendo nettamente il primo partito. In ripresa, invece, il Pd che dopo le primarie e l'elezione di Zingaretti sta guadagnando terreno sugli altri partiti.



