Sondaggi elettorali Demopolis | Lega e M5S | litigare non porta voti

Sondaggi elettorali Noto : Lega in calo - stabili Pd e M5S : Sondaggi elettorali Noto: Lega in calo, stabili Pd e M5S L’ultimo Sondaggio Noto per Cartabianca andato in onda martedì 26 marzo rileva un quadro politico abbastanza stazionario. Nonostante la sconfitta in Basilicata, nè Movimento 5 Stelle nè Partito Democratico registrano un calo dei rispettivi consensi. Entrambi rimangono appaiati al 21%. Il centrosinistra fa comunque un piccolo passo in avanti grazie alla crescita di mezzo punto di ...

Sondaggi elettorali Winpoll : M5S - sul voto pesano le inchieste giudiziarie : Sondaggi elettorali Winpoll: M5S, sul voto pesano le inchieste giudiziarie Le inchieste giudiziarie che hanno portato all’arresto dell’ex presidente del consiglio comunale di Roma, Marcello De Vito, pesano come un macigno sulle spalle del Movimento 5 Stelle. Luigi Di Maio ha provato da subito a metterci una pezza espellendo De Vito dal Movimento. Altri esponenti Cinque Stelle hanno sottolineato l’unicità dell’accaduto ...

Sondaggi politici elettorali : M5S si riprende la posizione sul PD - calo per la Lega : In questa ultima decade del mese di marzo sono stati pubblicati nuovi Sondaggi politici. A rendere note le intenzioni di voto ai partiti è stato SWG. L’istituto di ricerche fa registrare ancora una volta dei cambiamenti nelle posizioni di vertice. Il dato più interessante riguarda il contro sorpasso tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. La settimana scorsa c’era stato il superamento di quest’ultimo, mentre adesso si registra una reazione ...

Sondaggi elettorali SWG - il M5S supera di nuovo il PD - giù la Lega : Sondaggi elettorali SWG, il M5S supera di nuovo il PD, giù la Lega Forse sarà un testa a testa che ci accompagnerà a lungo quello cominciato la settimana scorsa tra Movimento 5 Stelle e PD. Dopo lo storico sorpasso del secondo ai danni del primo questa settimana il partito di Di Maio torna al secondo posto, mettendo a segno un aumento che tra l’altro capita in coincidenza con un calo della Lega. Un arretramento, questo, che arriva ...

Sondaggi elettorali : Pd stabilmente davanti al M5s - la Lega sfiora il 35% : Gli ultimi Sondaggi elettorali confermano il trend delle scorse settimane, con la Lega sempre più in testa: ora il partito di Matteo Salvini sfiora il 35%. Decisamente staccati tutti gli altri, con il Partito Democratico che si attesta ormai stabilmente davanti al Movimento 5 Stelle, ancora in evidente difficoltà.Continua a leggere

Sondaggi elettorali - un confronto : i minority report degli istituti al 25 marzo 2019 : Sondaggi elettorali, un confronto: i minority report degli istituti al 25 marzo 2019 Diamo puntualmente conto dei Sondaggi elettorali che ogni settimana i vari istituti producono confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Ognuno può così confrontare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da un Sondaggio all’altro. In questa rubrica però, come ogni settimana, cerchiamo, con la collaborazione di Vincenzo ...

Sondaggi elettorali Bidimedia : europee - il Pd supera un M5S in crisi : Sondaggi elettorali Bidimedia: europee, il Pd supera un M5S in crisi Allarme rosso in casa Movimento 5 Stelle. Secondo l’ultimo Sondaggio Bidimedia realizzato tra il 16 e il 20 marzo, alle prossime europee i pentastellati raccoglierebbero il 21,1% dei consensi. Lo 0,1 in meno rispetto a quanto ottenuto alle elezioni continentali del 2014. Di Maio ha più volte indicato il 21,2% come la soglia di sbarramento del Movimento. Andare sotto ...

Sondaggi elettorali - alle europee crollo del M5s : è sotto il 20% - staccato anche dal Pd : Continua il crollo del Movimento 5 Stelle nei Sondaggi. Una rilevazione di Euromedia Research prende in considerazione le intenzioni di voto in vista delle elezioni europee e i Cinque Stelle si attestano al di sotto del 20%, per la prima volta dopo anni. Vengono staccati anche dal Pd, ora un punto sopra. La Lega rimane primo partito con netto vantaggio su tutti gli altri.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Tecnè : Movimento 5 Stelle sotto il 20% : Sondaggi elettorali Tecnè: Movimento 5 Stelle sotto il 20% Un Movimento 5 Stelle sotto e un Pd sopra il 20%. E’ questa la fotografia scattata dall’ultimo Sondaggio Tecnè per Diritto e Rovescio, il nuovo talk show di approfondimento politico diretto da Paolo del Debbio su Rete 4. La rilevazione inverte i ruoli di dem e pentastellati e rimescola quindi le carte in gioco nell’agone politico. Sondaggi elettorali Tecnè: ...

Sondaggi elettorali - Pd a un passo dal M5S : li separa meno di un punto e mezzo : Secondo il Sondaggio di YouTrend diffuso ieri la somma dei partiti sinistra e di centrosinistra otterrebbe il 27,2%, cioè equivale alla metà del bacino di voti su cui può contare la maggioranza giallo-verde, che sarebbe al 54,5% (due settimane faceva registrare il 55,5%).Continua a leggere

Sondaggi elettorali Euromedia-Piepoli : Lega e M5S in sofferenza : Sondaggi elettorali Euromedia-Piepoli: Lega e M5S in sofferenza A più di un mese dall’ultima rilevazione, tornano i Sondaggi di Euromedia e Piepoli per Porta a Porta. Le novità riguardano soprattutto le tre principali forze politiche del Paese. Lega e Movimento 5 Stelle sono in netto calo mentre il Pd è in forte crescita. Questi in sintesi i risultati del Sondaggio. Il Carroccio rispetto ad un mese fa perde tra lo 0,5 e l’1,5%. ...

Sondaggi elettorali Index : il Pd stacca il Movimento 5 Stelle : Sondaggi elettorali Index: il Pd stacca il Movimento 5 Stelle Dopo Swg anche Index Research certifica il sorpasso del Partito Democratico ai danni del Movimento 5 Stelle. Ma mentre il Sondaggio andato in onda durante il TgLa7 dava un distacco di appena lo 0,1 tra le due forze, la distanza tra dem e pentastellati registrata da Index per Piazza Pulita è netta: +0,8%. L’ampio divario è figlio di due avvenimenti concatenati tra loro: la ...

Sondaggi elettorali - boom di Zingaretti - Pd ancora in crescita : sale al 21% : Secondo il Sondaggio effettuato da Emg Acqua per Agorà il Pd nell'ultima settimana ha guadagnato un +1,1%, attestandosi al 21%. Il M5S perde lo 0,4% e arriva al 23,4%. I dem sono sempre più vicini ai pentastellati.Continua a leggere

Sondaggi elettorali EMG - il PD cresce del 1 - 1% - ancora giù il M5S : Sondaggi elettorali EMG, il PD cresce del 1,1%, ancora giù il M5S Continua il trend delle ultime settimane per quanto riguarda i Sondaggi elettorali degli istituti, e anche EMG non è da meno. Anche in questo caso il partito ora sugli scudi appare essere il PD. Dopo la vittoria di Zingaretti alle primarie ha cominciato un’ascesa che lo ha portato oltre il 20% quasi per tutti. Per EMG è oggi al 21%, grazie al guadagno del 1,1% in ...