Solo Zac Efron può riuscire a ballare mentre intorno ci sono 90 gradi sotto zero

Stadio Roma - De Vito : "Chiarirò tutto". Mezzacapo : "Nessuna tangente - Solo compensi" : Camillo Mezzacapo , interrogato a Regina Coeli dal gip, ha respinto le accuse: "Non ho percepito nessuna tangente , ma solo compensi per attività professionali, curavo transazioni e attività che si ...

De Vito - Mezzacapo : 'Niente tangenti - Solo compensi' : 'Nulla a che fare con l'attività politica di De Vito. Nessuna società cassaforte con De Vito' ha detto l'avvocato al giudice per le indagini preliminari, negando dunque ogni addebito. Il legale di ...

Inchiesta stadio Roma - Mezzacapo : "Nessuna tangente - Solo compensi" : Inchiesta stadio Roma, Mezzacapo: "Nessuna tangente, solo compensi" Interrogatorio in carcere per l'avvocato arrestato per corruzione, insieme al presidente dell'assemblea capitolina Marcello De Vito, nell'ambito dell'Inchiesta sul nuovo stadio della Roma. "I soldi solo compensi per attività professionali", ha ...

Inchiesta stadio Roma - Mezzacapo : 'Nessuna tangente - Solo compensi' - : Interrogatorio in carcere per l'avvocato arrestato per corruzione, insieme al presidente dell'assemblea capitolina Marcello De Vito, nell'ambito dell'Inchiesta sul nuovo stadio della Roma. "I soldi ...

Arresto di De Vito - Mezzacapo si difende : "Nessuna tangente - Solo compensi" : Camillo Mezzacapo , interrogato a Regina Coeli dal gip, ha respinto le accuase: "Non ho percepito nessuna tangente , ma solo compensi per attività professionali, curavo transazioni e attività che si ...

Mezzacapo : non erano tangenti ma Solo compensi per attività professionali : Roma – “Non erano tangenti ma solo compensi per attivita’ professionali. Curavo transazioni e attivita’ che si svolgono di norma nella Pubblica amministrazione”. A dirlo l’avvocato Camillo Mezzacapo, arrestato insieme a Marcello De Vito nell’inchiesta ‘Congiunzione astrale’ legata alle attivita’ collaterali allo stadio della Roma, durante l’interrogatorio di garanzia ...

Arresto De Vito - parla Mezzacapo : "Non erano tangenti - Solo compensi" : Camillo Mezzacapo davanti al Gip interrogato sul caso di corruzione che ha portato all'Arresto di Marcello De Vito, presidente pentastellato della giunta capitolina ha risposto: "Non ho percepito nessuna tangente, ma solo compensi per attività professionali, curavo transazioni e attività che si svolgono di norma nella pubblica amministrazione". "La mia era solo un'attività di natura professionale e non ci sono mai state ...

Stadio Roma : Mezzacapo al gip "nessuna tangente - Solo compensi?" : Camillo Mezzacapo "ha risposto alle domande del pm e ha chiarito ogni aspetto. Ha spiegato che quei soldi percepiti non sono nessuna tangente, ma solo compensi per attività professionali, più precisamente per transazioni e attività che si svolgono di norma presso le pubbliche amministrazioni". Così Francesco Petrelli, difensore dell'avvocato di Camillo Mezzacapo, ha riassunto ai cronisti il contenuto ...

Arresto Marcello De Vito - l’interrogatorio di Mezzacapo : “Nessuna tangente - Solo compensi per attività professionali” : Il gip lo ha definito il “procuratore politico” dai gruppi imprenditoriali, ma lui nega ogni accusa: “Nessuna tangente, ho percepito solo compensi per attività professionali”, si difende Camillo Mezzacapo davanti al giudice Maria Paolo Tomaselli nel corso dell’interrogatorio di garanzia nel carcere di Regina Coeli. Per l’accusa, l’avvocato Mezzacapo veniva aiutato dall’ormai ex presidente dell’Assemblea ...

De Vito arrestato - Mezzacapo al gip : «Nessuna tangente - Solo compensi per attività professionali» : «Nessuna tangente, solo compensi per attività professionali. Curavo transazioni e attività che si svolgono di norma nella pubblica amministrazione». Così Camillo Mezzacapo ha risposto al...