Softball | Serie A1 2019 | sabato riparte il campionato Bollate a caccia di Bussolengo

oasport

(Di giovedì 28 marzo 2019) Si tornerà a fare sul serio30, quando laA1 difarà di nuovo la propria comparsa nel panorama sportivo italiano. Dieci le formazioni ammesse, con il ritorno di Caserta nella massimadopo quattro anni di assenza.A difendere il titolo tricolore è lo Specchiasol, tre volte Campione d’Italia negli ultimi quattro anni. La formazione veneta ha confermato l’intero staff tecnico, oltre a un buon numero di giocatrici nel giro delle varie Nazionali italiane: Elisa Princic, Susanna Soldi, Marta Gasparotto, Laura Vigna e Sara Cianfriglia sono solo alcuni dei nomi in questione, con l’aggiunta di Chiara Bassi per una scelta di puntare anche sulla linea giovane. Alladiripartono soprattutto tre formazioni:, Forlì e Saronno, col possibile inserimento di Caronno., in particolare, può schierare le tre ...

SerenellaMele : @SardiniaPost Scrivete anche di #softball e #baseball per favore? Abbiamo squadre in serie B e A2. Grazie - RovigoOggi : Domenica 24 marzo è in programma a #Rovigo un raduno della selezione italiana di baseball Under 13 e Under 14, saba… -