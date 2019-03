Snowboard | Michela Moioli oltre al cross pensa all’alpino | in gara ai Campionati

Classifica Coppa del Mondo Snowboardcross femminile 2018-2019 : la graduatoria generale. Vince Eva Samkova - terza Michela Moioli : Inizia la Coppa del Mondo di snowboardcross, una delle discipline più spettacolari di tutto il circo bianco. Sette le tappe in programma, si comincia dall’Italia, in quel di Cervinia, poi si riparte nel 2019 per andare a caccia della sfera di cristallo che si assegnerà a Veysonnaz (Sui) nell’ultima gara stagionale. Michela Moioli vuole confermarsi: l’azzurra, campionessa olimpica, è anche la detentrice del titolo già ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Veysonnaz 2019 : terzo posto per Michela Moioli - vincono Eva Samkova e Lucas Eguibar : Michela Moioli sale sul terzo gradino del podio a Veysonnaz (Svizzera), nell’ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di snonwboardcross. La campionessa olimpica in carica si conferma nuovamente tra le più forti del Mondo e ottiene un altro risultato di prestigio. Per la 23enne bergamasca questa stagione si chiude quindi con due medaglie ai Mondiali, il bronzo nell’individuale e l’argento nella gara a squadre, e un terzo posto nella ...

Coppa del Mondo Snowboardcross – Michela Moioli 5ª a Baqueira Beret : l’azzurra fuori in semifinale : Snowboardcross, Moioli quinta a Baqueira Beret: si ferma in semifinale come Francesca Gallina e Omar Visintin Michela Moioli chiude al quinto posto la gara femminile di Snowboardcross disputata a Baqueira Beret, penultima tappa della Coppa del Mondo. L’azzurra ha vinto la small final dove era impegnata anche Francesca Gallina, che invece si è classificata ottava. Le italiane si sono fermate entrambe in semifinale, in due diverse ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Baqueira Beret 2019 : vincono Alessandro Haemmerle ed Eva Samkova - quinto posto per Michela Moioli : Si è svolta a Baqueira Beret (Spagna) la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di snonwboardcross. Questa volta gli azzurri non riescono a trovare l’acuto e restano giù dal podio. Partiamo dalla gara femminile, in cui arrivano il quinto posto di Michela Moioli e l’ottavo di Francesca Gallina. Le due azzurre sono state eliminate in semifinale, chiudendo rispettivamente terza nella prima batteria e quarta nella seconda. Le nostre ...

Snowboardcross : raduno a Cervinia per la Nazionale italiana. Michela Moioli ed Omar Visintin in evidenza : La Nazionale di Snowboardcross si ritrova a Cervinia per preparare la prossima tappa di Coppa del Mondo prevista a Baqueira Beret, in Spagna, venerdì 1° e sabato 2 marzo. Dopo l’appuntamento di Feldberg immediatamente successivo ai Mondiali, la nostra selezione vuol chiudere nel migliore dei modi questa stagione mettendo nel mirino piazzamenti degni di nota Sono nove gli atleti che si alleneranno sulla pista, sede anche della prossima ...

Adrenalina e Snowboard - il mondo di Michela Moioli : "Le vittorie e le medaglie non cambiano la mia percezione del mondo, quella è sempre la stessa. Se si ha un sogno in qualche modo lo si può realizzare. Il mondo è un luogo bellissimo e spesso ci perdiamo in problemi inutili”. Deve essere stato quando da bambina i suoi genitori la portavano al lago e

Snowboard - coppa del mondo : Michela Moioli 2a Feldberg. Vince statunitense Jacobellis : Michela Moioli è sempre al vertice dello Snowboardcross femminile. A Feldberg, dove è ripresa la coppa del mondo dopo una pausa di un mese e mezzo, l'azzurra centra il podio numero 23 in carriera, ...

Snowboard – Coppa del Mondo : Michela Moioli brilla a Feldberg - l’azzurra è seconda nel cross femminile : L’azzurra centra il podio numero 23 in carriera, chiudendo seconda alle spalle di una leggenda di questo sport come Lindsey Jacobellis Michela Moioli è sempre al vertice dello Snowboardcross femminile. A Feldberg, dove è ripresa la Coppa del Mondo dopo una pausa lunga un mese e mezzo, l’azzurra centra il podio numero 23 in carriera, chiudendo seconda alle spalle di una leggenda di questo sport come Lindsey Jacobellis. La ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Feldberg 2019 : una super Michela Moioli è seconda in Germania! : Michela Moioli è tornata a prenderci gusto. Neanche una settimana dal podio iridato in quel di Solitude e l’azzurra centra nuovamente la top-3: questa volta in Coppa del Mondo, in terra tedesca, in quel di Feldberg. Altra giornata da ricordare per la lombarda che si migliora: dopo la terza piazza di Cervinia in quel di dicembre questa volta chiude seconda. Pista molto corta e stretta quella tedesca, difficile superare, serviva una partenza ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Feldberg 2019 : azzurri convincenti in qualifica - terza Michela Moioli : Si sono disputate le qualificazioni, maschili e femminili, per le prove individuali di Snowboardcross di Feldberg (Germania) valevoli per la Coppa del Mondo 2019. Ottime notizie sul fronte italiano, con un en plein davvero eccellente e tutti i nostri atleti che avanzano alle finali. Tra gli uomini, per esempio, migliore prestazione per l’australiano Cameron Bolton in 49.74 (ottenuto nella seconda manche) davanti al canadese Eliot Grondin ...

Snowboardcross - Mondiali 2019 : Omar Visintin e Michela Moioli si tingono d’argento nella gara a squadre mista. Vincono gli Stati Uniti : Omar Visintin e Michela Moioli regalano all’Italia una splendida medaglia d’argento nella prima storica gara a squadre mista dei Mondiali di Snowboardcross a Solitude (USA). In questo format inedito, i due azzurri hanno saputo esprimersi al meglio e far valere le proprie qualità per centrare questo grande risultato. Oro conquistato dai padroni di casa statunitensi Mick Dierdorff e Lindsey Jacobellis, che rispettano il pronostico e vanno ad ...

Snowboardcross - Mondiali 2019 : domani la gara a squadre mista - Michela Moioli ed Emanuel Perathoner sognano un’altra medaglia : domani si svolgerà la gara a squadre mista dei Mondiali di Snowboardcross a Solitude (USA). Dopo le emozionanti prove individuali di ieri e il giorno di riposo odierno, si tornerà sulla neve per l’ultima gara del cross di questa rassegna iridata. Una competizione molto attesa, visto che di fatto si tratta di un debutto, non essendoci precedenti con questo format in gare FIS. Al momento non sono ancora state ufficializzate le coppie in gara, ma ...

Snowboardcross - Michela Moioli : “Terzo bronzo in un Mondiale - non male. Riuscire a confermarsi è difficile - Samkova ha meritato” : Michela Moioli ha conquistato una fantastica medaglia di bronzo ai Mondiali 2019 di Snowboardcross, la Campionessa Olimpica è salita sul terzo gradino del podio iridato per la terza volta consecutiva. La bergamasca inseguiva quella medaglia d’oro che le mancava in un palmares stellare in cui figura anche la Coppa del Mondo ma oggi era impossibile battere la lanciatissima Eva Samkova e così la nostra portacolori si è dovuta ...