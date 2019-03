huffingtonpost

(Di giovedì 28 marzo 2019) Una festa nella piazza principale di, con tanto di palco, palloncini, musica quasi come se fosse Capodanno. E poi il corteo nuziale: una carrozza bianca trainata da cavalli, trampolieri, signore con look da belle epoque. E poi ancora la cerimonia in uno dei luoghi simbolocittà, come il Maschio Angioino, con tanto di trombettieri al seguito. Benvenuti alledel cantante neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli,di unche hanno mandato in delirio le fan del cantante ma che hanno mandato su tutte le furie il Comune di. Già perché la festa e il corteo sono stati organizzati senza alcuna autorizzazione. Da qui le multe e la rabbia, anche per altro.Stamattina, proprio al Maschio Angioino, era in programma una iniziativa dell'amministrazione comunale, "100 Passi per il 21 marzo", dedicata alle vittime innocenti di camorra che ...

HuffPostItalia : Show trash a Napoli per le nozze della vedova di un boss. L'ira di de Magistris - AlexanderLandSp : Napoli, nozze trash con sfilata per Tony Colombo e la vedova del boss. Il Comune: «Nessuna autorizzazione» - Masssimilianoo : Napoli, nozze trash con sfilata per Tony Colombo e la vedova del boss. Il Comune: «Nessuna autorizzazione» -