Sex & Economy | la nuova rubrica sul canale Pop Economy condotta da Laura Avalle

dituttounpop

(Di giovedì 28 marzo 2019) Sex, lada: dal 28 marzo, in prima serata, alle ore 21.00, sulPopPopracconta senza tabù i numeri dei business a luci rosse, dai guadagni stellari di prostitute e “camgirl”, ai miliardi dellaindustria del porno, senza tralasciare il mercato dei sex toys, le cripto valute a luci rosse, insomma tutto il denaro che ruota intorno al sesso.Che piaccia o no, l’economia legata alla sessualità produce introiti da capogiro attraverso modalità diverse, che, talvolta toccano l’illegalità.L’indotto della prostituzione si stima, ad esempio, intorno ai 5 miliardi di euro, mentre le escort “top class” possono arrivare a guadagnare dai 6 ai 15mila euro al mese, senza contare tutti gli eventuali extra. La crisi, poi, ha determinato l’esplosione del fenomeno delle “camgirl” per cui circa 18.000 donne, per la ...

UGoscolo : RT @coucheravectoi: ma di maio fa i sex tape adesso??? - bottega_anna : RT @adiafora_: Siamo a ventinovemila esseri umani respinti in Libia in un anno e vediamo solo Salvini spiaggiato sulla copertina di Oggi, S… - putaparaguaya : divino #porn #sex #xxx #video... dale un rt, -