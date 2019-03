Sex and the City | arriva il seguito | la serie tv parlerà delle cinquantenni

IS THERE STILL Sex and THE CITY? : nuova serie tv - anticipazioni : Se pensavate di aver visto tutto con le trasgressive e intime avventure di Carrie Bradshaw, protagonista della serie HBO Sex and the City, dovrete presto ricredervi: Candace Bushnell, la “mamma” delle quattro amiche di Manhattan, sta per tornare con un nuovo romanzo intitolato Is THERE STILL Sex in the CITY?, che racconterà la vita sessuale di donne che hanno superato la soglia dei 50 anni. “Una volta i cinquant’anni ...

Sex and the City sta per tornare con un sequel sull'amore dopo i 50 (ma senza Carrie) : Sex and the Citysta per tornare, ma non come lo conoscevano. Candace Bushnwell - la Carrie Bradshaw della vita reale, autrice dei libri da cui è stata tratta la serie cult - sta pubblicando un sequel che racconta l'amore e gli appuntamenti dopo i 50 anni. La Paramount Television si è aggiudicata i diritti di Is There Still Sex in the City? - questo il titolo scelto - che dunque diventerà presto anche una nuova serie tv. La ...

«Sex and the City»: arriva lo spin-off sulle cinquantenni

Lodovica Comello nella nuova serie tv Extravergine - una Sex and The City al contrario ambientata a Milano : Sarà Lodovica Comello la protagonista della nuova serie tv Extravergine prodotta da Fox, una sorta di Sex And The City in salsa italiana ambientata ai giorni nostri. O piuttosto una Sex And The City al contrario, visto che a differenza delle quattro disinibite protagoniste della serie cult HBO con protagonista Sarah Jessica Parker, in Extravergine la Comello interpreta una donna di circa trent'anni che il sesso non l'ha ancora scoperto, con ...

Extravergine - FoxLife tenta la comedy al femminile con un mix tra Sex and the City e Bridget Jones : Il giorno dopo la conclusione di Italia's Got Talent 2019, la terza edizione da lei condotta, arriva l'annuncio che Lodovica Comello sarà la protagonista di una nuova serie tv, una comedy femminile destinata a FoxLife (canale 114 di Sky). Il titolo, Extravergine, va dritto al punto e porta subito il pubblico a conoscenza della condizione abbastanza insolita per i nostri tempi della protagonista.Dafne Amoroso (un nome, un programma), ...