Serie A Sassuolo | Peluso | «Bologna? Per noi è fondamentale»

Serie A femminile - Juventus k.o. col Sassuolo. Campionato riaperto : Clamoroso al Mirabello di Reggio Emilia! La Juve che solo due giorni fa si era aggiudicata la supersfida dello Stadium contro la Fiorentina, davanti ad oltre 40mila spettatori,, perde contro il ...

Calcio - Serie A 2019 : Juventus sconfitta contro il Sassuolo - il Milan serve il poker alla Roma : Giornata di anticipi per la Serie A di Calcio femminile quella appena trascorsa: tre gli incontri andati in scena, validi per il 20° turno. Ebbene, partiamo dalla sorpresa delle sorprese, ovvero la sconfitta della Juventus di Rita Guarino. La Vecchia Signora, trionfante domenica scorsa nel big match contro la Fiorentina all’Allianz Stadium, ha pagato dazio oggi nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Le bianconere, infatti, ...

Biglietti Bologna-Sassuolo - ecco come acquistare i tickets della sfida della 29esima giornata di Serie A : Si disputerà domenica alle ore 18 il match tra Bologna e Sassuolo, valido per la giornata numero 29 del campionato di Serie A 2018-2019. Teatro della sfida è l’impianto di casa della società rossoblu, lo stadio Renato Dall’Ara. La partita è delicatissima per il Bologna, terzultimo a quota 24 e in furiosa lotta per togliersi dalla zona retrocessione, ma anche per il Sassuolo la via è piuttosto impervia, dal momento che è tredicesimo a ...

Serie A donne - i risultati della 19iornata : vincono Milan e Florentia. Ok il Sassuolo : ... domenica 24 marzo, ore 12.30, Juventus-Fiorentina , domenica 24 marzo ore 15, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A , La classifica Juventus 47*, Fiorentina 46*, Milan 45, Roma 35*, Mozzanica ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : il Milan si impone in trasferta contro l’Orobica - vittorie per Florentia e Sassuolo nel 19° turno : In attesa del big match tra Juventus e Fiorentina che godrà della cornice prestigiosa dell’Allianz Stadium di Torino e del confronto al “Tre fontane” tra Roma e Atalanta Mozzanica, si sono tenuti quattro incontri del 19° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Il Milan ha centrato il bersaglio grosso e si è imposto grazie ad una rete al 24′ di Valentina Giacinti. Tre punti che consentono alla ...

Video/ Sassuolo Sampdoria - 3-5 - : highlights e gol della partita - Serie A - : Video Sassuolo Sampdoria, 3-5,: highlights e gol della partita di Serie A, le immagini dell'anticipo della 28giornata di campionato al Mapei Stadium.

Serie A - Sassuolo Sampdoria 3-5 : highlights e gol 28esima giornata - Sky Tg24 - : Tante emozioni a Reggio Emilia con ben otto gol. Sblocca Defrel per i blucerchiati, raddoppia il solito Quagliarella. Boga accorcia le distanze ma Linetty porta la Samp sul 3-1. Nella ripresa in rete ...

Reggio Emilia : Serie A. La Sampdoria vince 5-3 in casa del Sassuolo : La Sampdoria batte il Sassuolo per 5-3 nell'anticipo della 28^ giornata. Al Mapei Stadium la squadra di Giampaolo riparte contro l'Atalanta

Serie A - manita della Sampdoria in casa del Sassuolo : 3-5 : La Sampdoria di Marco Giampaolo dà spettacolo in casa del Sassuolo di Roberto De Zerbi nella 27esima giornata di Serie A, vince 5-3 e aggancia la Lazio a quota 42 punti in classifica, all'ottavo posto.

Serie A : Sassuolo-Sampdoria 3-5 : ANSA, - ROMA, 16 MAR - La Sampdoria batte il Sassuolo 5-3 in uno degli anticipi della 29/a giornata di Serie A giocato a Reggio Emilia. Otto gol e una festa per gli attaccanti, con Defrel e ...

Serie A : manita Sampdoria al Sassuolo - 5-3 : ... pokerissimo al Sassuolo Facebook Twitter Google+ Instagram LinkedIn WhatsApp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 precedente successiva LA CRONACA DEL MATCH

Risultati Serie A - 28^ giornata - diretta live : fine primo tempo - Sassuolo-Sampdoria 1-3 : Risultati Serie A 27^ giornata – Il 28° turno di Serie A si è aperto con l’anticipo tra Cagliari e Fiorentina. Vittoria per 2-1 dei sardi con i gol di Joao Pedro e Ceppitelli, inutile il gol viola di Chiesa. Tre gli anticipi del sabato, tra cui la Roma in trasferta a Ferrara. Juve domenica all’ora di pranzo in trasferta contro il Genoa; Napoli alle 18 contro l’Udinese, in serata l’attesissimo derby di ...

Risultati Serie A - 28^ giornata - diretta live : dalle 15 Sassuolo-Sampdoria : Risultati Serie A 27^ giornata – Il 28° turno di Serie A si è aperto con l’anticipo tra Cagliari e Fiorentina. Vittoria per 2-1 dei sardi con i gol di Joao Pedro e Ceppitelli, inutile il gol viola di Chiesa. Tre gli anticipi del sabato, tra cui la Roma in trasferta a Ferrara. Juve domenica all’ora di pranzo in trasferta contro il Genoa; Napoli alle 18 contro l’Udinese, in serata l’attesissimo derby di ...

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «Il mio contratto? Penso solo a fare punti - voglio vincere» : Sassuolo, MO, - " Sampdoria ? Sarà una partita difficile come con Napoli e il Milan , sono una squadra organizzata con individualità importanti". Così Roberto De Zerbi , tecnico del Sassuolo , sui ...