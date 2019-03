Serie A | Roma-Napoli | arbitra Calvarese Inter-Lazio a Mazzoleni

Viola Davis de Le Regole del Delitto Perfetto produttrice della Serie Amazon Seme Selvaggio dall’omonimo romanzo : Viola Davis de Le Regole del Delitto Perfetto non si accontenta certo della sola attività di interprete: l'attrice premio Oscar ed Emmy è anche una produttrice in erba, fondatrice di una casa di produzione insieme al marito Julius Tennon col quale lavora a nuovi contenuti originali. La sua prossima sfida la vede accanto ad Amazon Prime Video per sviluppare l'adattamento del libro Wild Seed (pubblicato in italiano col titolo Seme Selvaggio), ...

Quote Serie A : Napoli ed Inter favorite su Roma e Lazio : Si torna in campo dopo la pausa per le Nazionali per il campionato di Serie A, un argomento sempre molto Interessante è quello che riguarda le scommesse. Le Quote Better parlano chiaro, venerdì in campo il Chievo Verona (a 2,80) e il Cagliari (a 2,75). Sabato tre partite, l’Udinese (a 2,40) favorita nelle Quote Better sul Genoa (a 3,20); a Torino la capolista Juventus (a 1,27) dovrà vedersela con l’Empoli (a 13,00); il colpo ...

Calcio - Serie A 2019 : Juventus sconfitta contro il Sassuolo - il Milan serve il poker alla Roma : Giornata di anticipi per la Serie A di Calcio femminile quella appena trascorsa: tre gli incontri andati in scena, validi per il 20° turno. Ebbene, partiamo dalla sorpresa delle sorprese, ovvero la sconfitta della Juventus di Rita Guarino. La Vecchia Signora, trionfante domenica scorsa nel big match contro la Fiorentina all’Allianz Stadium, ha pagato dazio oggi nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Le bianconere, infatti, ...

Lega Serie A - Miccichè alza la voce : “lo stadio della Roma si faccia al più presto” : Gaetano Miccichè, presidente della Lega Serie A, ha parlato del tanto discusso caso dello stadio della Roma ancora lontano dall’essere realtà Nell’ottica di un rinnovamento degli stadi italiani ”è importante che le autorità locali supportino i club in questo percorso, soprattutto quando si dimostrano disponibili ad investire somme ingenti come quelle ipotizzate dalla Roma per il suo nuovo stadio”. Lo dice Gaetano ...

Biglietti Roma-Napoli - come acquistare i tickets per la 29ma giornata di Serie A di calcio : Domenica 31 marzo alle ore 15.00 lo Stadio Olimpico sarà teatro di una delle sfide più tradizionali e sentite del nostro calcio: Roma-Napoli. Sul rettangolo di gioco capitolino giallorossi e partenopei andranno a caccia del successo per guadagnare punti importanti in chiave europea. Gli uomini di Carlo Ancelotti, attualmente secondi in classifica a 15 punti dalla Juventus, vorranno confermare la loro piazza d’onore nell’impegnativa ...

Serie A Roma - Pallotta : «Vogliamo iniziare lo Stadio entro l'anno» : Roma - "Stadio? Vogliamo iniziare i lavori entro l'anno" . Il presidente della Roma , James Pallotta , ha replicato così in una mail all'emittente capitolina Tele Radio Stereo. Quest'ultima aveva ...

Inter-Lazio e Roma-Napoli sono i big match della 29esima giornata di Serie A : Il 29mo turno di serie A prevede due gare di notevole interesse e cioè Inter-Lazio e Roma-Napoli, entrambe importanti per quanto riguarda la qualificazione alla prossima edizione della Champions League e, dunque, la parte alta della classifica. Inter-Lazio si giocherà alle ore 20:30 del 31 marzo e sarà trasmessa da Sky, Sky Go (streaming) e, in radio, su Radio Uno Rai. ...Continua a leggere

Roma-Atalanta Mozzanica 0-1 LIVE - il risultato della Serie A femminile in diretta : Oltre al campionato di A, Sky Sport trasmetterà anche la finale di Coppa Italia femminile, che si giocherà allo stadio Ennio Tardini di Parma domenica 28 aprile , ore 12.30 , diretta su Sky ...

Roma - Aquilani ricorda il debutto in Serie A : "L'arbitro Pieri mi aspettò..." : Sono passati quasi sedici anni, ma certe giornate non le dimentichi mai. Il debutto di Alberto Aquilani in Serie A risale al 10 maggio 2003, in questi giorni sui social il centrocampista Romano ha ...

Serie A - Inter : incontro Marotta-Zhang in corso a Roma : ... Beppe Marotta e Alessandro Antonello , rispettivamente amministratore delegato sport e corporate della sua società. Il numero uno del fondo Suning , accompagnato da suo figlio Zhang jr , mancava da ...

Serie A - Xi a Roma : una gara di campionato si potrebbe giocare in Cina : Roma - Una partita di una prima giornata di Serie A da giocare in Cina. Secondo quanto apprende l'ANSA è questo l'oggetto dell'accordo pluriennale su cui lavorano i vertici del calcio italiano con ...

Xi Jingping a Roma - verso uno storico accordo per disputare alcune partite di Serie A in Cina [DETTAGLI] : Dalla Supercoppa in Arabia Saudita a una gara del campionato di Serie A in Cina. E’ questa, secondo il Financial Times, l’ipotesi che si sta facendo strada e che potrebbe diventare concreta in questi giorni, in occasione della visita del presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping, in Italia. Secondo FT Lega A e Federcalcio sono in trattativa con i dirigenti del China Media Group per esportare una partita del nostro ...

Serie A - Xi a Roma : idea di accordo per una partita di campionato in Cina : Roma - Una partita di una prima giornata di Serie A da giocare in Cina. Secondo quanto apprende l'ANSA è questo l'oggetto dell'accordo pluriennale su cui lavorano i vertici del calcio italiano con ...

Xi a Roma : idea per un turno di Serie A in Cina : Una partita di una prima giornata di Serie A da giocare in Cina. E' questo l'oggetto dell'accordo pluriennale su cui lavorano i vertici del calcio italiano con China Media Group, principale gruppo ...