Serie A | gli arbitri della 29giornata | Inter-Lazio a Mazzoleni | Roma-Napoli a Calvarese

Roma-Napoli - Ranieri sfida Ancelotti : la top 20 per età degli allenatori in Serie A. FOTO : Weekend da urlo nella 29giornata della Serie A, turno dove spicca Roma-Napoli tra i big match in programma. Vincerà l'esperienza all'Olimpico? In panchina siedono Ranieri e Ancelotti, due degli ...

Ginnastica - Serie A 2019 : i temi caldi della gara di Padova. Italia verso gli Europei - Fate alla riscossa - il forcing di Mori e tanto altro : Sabato 30 marzo si disputerà la seconda tappa della Serie A 2019 di Ginnastica artistica, al PalaKione di Padova andrà in scena l’appuntamento di mezzo del campionato Italiano a squadre. Si preannuncia una gara molto avvincente e appassionante, analizziamo alcuni temi caldi della gara. verso GLI Europei – A Padova andrà in scena l’ultima gara prima della rassegna continentale che si disputerà a Stettino (Polonia) dal 10 al 14 ...

Torna in campo la Serie A - ecco gli orfani delle Nazionali : Archiviata la sosta per le Nazionali, ci si rituffa nella Serie A, in una volata di due mesi che chiude la stagione. Tra campionato e coppe.Non è stata una pausa indolore. L’infortunato eccellente è Cristiano Ronaldo. Dopo il ko muscolare in Portogallo-Serbia, ieri il rientro a Torino del marziano si è tinto di giallo, complice una tappa a Barcellona.Dalla Spagna è rimbalzato che CR7 si fosse fermato per un consulto medico per valutare il ...

Calendario Serie A - le partite e gli orari della 29giornata 2018-2019 : ... domenica 31 marzo ore 12:30, Fiorentina-Torino , domenica 31 marzo ore 15:00, Sky Sport 253 Frosinone-Spal , domenica 31 marzo ore 15:00, Roma-Napoli , domenica 31 marzo ore 15:00, Sky Sport Serie A/...

Consigli Fantacalcio 29^ giornata Serie A 2018/2019 : Misteriosi ritorni : I nostri Consigli per la 29^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Esonerare Nicola, colpevole di aver perso contro due dirette rivali per la salvezza come Juventus e Napoli, per richiamare l’enfant prodige Tudor, che dal canto suo aveva lasciato la squadra solidamente terzultima in classifica, qualche perplessità la lascia. A dirla tutta forse nemmeno un’ideale triade composta da ...

Serie A - le probabili : Milan - Biglia o Bakayoko? Juve con Dybala e Rugani : Torna il campionato dopo la sosta per le nazionali e sarà subito un'abbuffata di calcio, visto che dopo è in arrivo anche il turno infrasettimanale tra martedì e giovedì prossimi. La ventinovesima ...

Serie A Cagliari - rinnovo fino al 2021 per il diesse Carli : Cagliari - Il Cagliari ha annunciato, tramite un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito internet, "il rinnovo contrattuale del Direttore sportivo Marcello Carli che ha firmato con il Club sino ...

Pronostici Serie B - 29-30-31 Marzo 2019 : Consigli Scommesse 30^ Giornata : Serie B: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 30^ Giornata che si giocherà i giorni 29-30-31 Marzo 2019.Venerdi 29 Marzo anche la Serie B tornerà in campo con le partite valevoli per la 30^ Giornata. Sfide interessanti in testa alla classifica con Brescia e Palermo in piena lotta per il primato e distanti di un solo punto.Non è da meno la sfida per il terzo posto ed attenzione in zona retrocessione visto che ogni punto è ...

Stadi Serie A - lo stato dell’arte : Juve - Udinese e Frosinone gli unici nuovi : Stadi Serie A – Siamo rimasti indietro, anche nelle infrastrutture, anche in quelle sportive, anche nel ricco calcio. Non solo a Russia, Inghilterra, Francia, Spagna e Germania ma anche alla Polonia e alla Turchia. Fra le nazioni europee che investono sul futuro del calcio, e quindi sugli Stadi, l’Italia non compare nelle prime dieci della […] L'articolo Stadi Serie A, lo stato dell’arte: Juve, Udinese e Frosinone gli ...

Suzuki Katana 2019 : rivive il mito che negli anni’80 rivoluzionò la produzione delle moto di Serie [FOTO] : I giapponesi di Suzuki, con Katana, sono pronti a riportare sulle strade un nome leggendario, quello della omonima maxi che nel 1981 segnò una svolta epocale nella storia delle moto La Suzuki Katana, indiscussa regina degli ultimi saloni internazionali, è finalmente pronta a sbarcare sul mercato italiano. I primi esemplari arriveranno nei concessionari all’inizio di aprile ma gli ordini possono essere già sottoscritti. La moto è entrata ...

Assetto Corsa Competizione sfreccia a Monza con gli eSport GT Series : Il primo campionato ufficiale SRO E-Sport GT Series avrà inizio grazie alla partnership di Kunos Simulazioni, sviluppatore del videogioco ufficiale di Blancpain GT Series, e SRO e offrirà l’opportunità a 3 partecipanti di essere ammessi a una vera esperienza di gara con Lamborghini Squadra Corse! Una nuova era nel mondo degli eSport sta per iniziare grazie ad Assetto Corsa Competizione, il videogioco ufficiale di ...

Serie A - rush finale per il titolo di capocannoniere : i bookmakers danno Quagliarella favorito su CR7 : Fabio Quagliarella e Cristiano Ronaldo sono in lizza per il titolo di capocannoniere della stagione in Serie A: le quote Ha ritrovato la Nazionale dopo nove anni, ha segnato in azzurro il gol più ‘anziano’ di sempre, a 36 anni e 54 giorni, è andato al di là di ogni record personale di segnature stagionali: la strepitosa annata di Fabio Quagliarella ora prevede un ultimo grande traguardo, il trionfo nella classifica dei ...

Biglietti Bologna-Sassuolo - ecco come acquistare i tickets della sfida della 29esima giornata di Serie A : Si disputerà domenica alle ore 18 il match tra Bologna e Sassuolo, valido per la giornata numero 29 del campionato di Serie A 2018-2019. Teatro della sfida è l’impianto di casa della società rossoblu, lo stadio Renato Dall’Ara. La partita è delicatissima per il Bologna, terzultimo a quota 24 e in furiosa lotta per togliersi dalla zona retrocessione, ma anche per il Sassuolo la via è piuttosto impervia, dal momento che è tredicesimo a ...

Biglietti Roma-Napoli - come acquistare i tickets per la 29ma giornata di Serie A di calcio : Domenica 31 marzo alle ore 15.00 lo Stadio Olimpico sarà teatro di una delle sfide più tradizionali e sentite del nostro calcio: Roma-Napoli. Sul rettangolo di gioco capitolino giallorossi e partenopei andranno a caccia del successo per guadagnare punti importanti in chiave europea. Gli uomini di Carlo Ancelotti, attualmente secondi in classifica a 15 punti dalla Juventus, vorranno confermare la loro piazza d’onore nell’impegnativa ...