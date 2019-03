Serie A | Fantacalcio | le probabili formazioni della 29ª giornata

Consigli Fantacalcio 29^ giornata Serie A 2018/2019 : Misteriosi ritorni : I nostri Consigli per la 29^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Esonerare Nicola, colpevole di aver perso contro due dirette rivali per la salvezza come Juventus e Napoli, per richiamare l’enfant prodige Tudor, che dal canto suo aveva lasciato la squadra solidamente terzultima in classifica, qualche perplessità la lascia. A dirla tutta forse nemmeno un’ideale triade composta da ...

Fantacalcio - i pararigori più famosi della Serie A : I fantallenatori sono sempre alla ricerca del 'Sacro Graal': il +3 del portiere. E' sempre difficile ipotizzare a inizio anno chi sarà il miglior pararigori dell'anno. In questa gallery passiamo in ...

Fantacalcio - gli attaccanti che hanno segnato più gol in Serie A : Ai tempi di Piola, Altafini e Nordahl il Fantacalcio non esisteva. L'idea del fantasy game in salsa italiana venne a un signore che ci giocò con gli amici nel 1988. Poi scoppiò la fanta-mania. ...

Fantacalcio Serie A : consigli giocatori da prendere all'asta di marzo da Lyanco a Petagna : Siamo ormai arrivati a marzo ma questa sosta della Serie A (che si ferma per gli impegni della nazionale azzurra) è propizia per chi ha organizzato un'asta di riparazione per il Fantacalcio anche in questa finestra. Probabilmente l'ultima vera occasione per puntellare la propria rosa scegliendo i giocatori da eliminare e quelli da prendere, o attraverso appunto un'asta o magari tramite gli scambi con altri fantagiocatori. Portieri e difensori ...

Fantacalcio : le probabili formazioni della 28a giornata di Serie A : Fantacalcio: le probabili formazioni della 28a giornata di Serie A Dopo la tre giorni europea, ritorna la Serie A e la fa con la 28a giornata del campionato 2018/2019. In campo tra venerdì e domenica tutte e venti le squadre, con un calendario che prevede match molto interessanti. Spicca il big match Milan-Inter, in programma domenica notte, ma troviamo anche altre partite importanti, come ad esempio il match salvezza Empoli-Frosinone e ...

Consigli Fantacalcio 28^ giornata Serie A 2018/2019 : Il lascito di Cristiano : I nostri Consigli per la 28^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Rarefatte atmosfere, sguardi ancora increduli e il sobrio compiacimento del day after. I tifosi genoani, che al Marassi ospiteranno la Juventus, vivranno tutto ciò. L’aurea divina che già avvolgeva Cristiano Ronaldo non è mai stato così lucente, e vedere come l’uomo, prima del giocatore, vivrà questo momento ...

Fantacalcio 2019 : le probabili formazioni della 27a giornata di Serie A : Fantacalcio 2019: le probabili formazioni della 27a giornata di Serie A Questa sera con Juventus-Udinese si apre la 27a giornata della Serie A 2018/2019, che si chiuderà lunedì notte con Roma-Empoli, match d’esordio per il neo allenatore giallorosso Claudio Ranieri. Altro turno molto interessante, con il big match di giornata che sarà Fiorentina-Lazio, in programma domenica alle ore 20:30. In programma anche un fondamentale scontro ...

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte in vista della 27giornata : Roma senza Dzeko : Consigli Fantacalcio Serie A: le dritte della nostra redazione in vista delle partite attese nella 27giornata del primo campionato italiano.

Fantacalcio : le probabili formazioni della 27ª giornata di Serie A : Serie A Scopri le probabili formazioni Dopo aver incrementato a 16 i punti di vantaggio sul Napoli, la Juve padrona del campionato apre la 27ª giornata con l'anticipo del venerdì , domani, in casa ...

Consigli Fantacalcio 27^ giornata Serie A 2018/2019 : Sperando in Belotti : I nostri Consigli per la 27^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Il Torino è in ottima forma e Belotti ha sempre avuto un’ottima resa nel finale di stagione, i presupposti per regalarvi un inaspettato crescendo primaverile ci sono tutti. Se non l’avete in rosa provate a forzare qualche scambio. Un nome su tutti: Dzeko. Difficile si riprenda dopo la partita di Porto, e, per quanto ...

Consigli Fantacalcio 26^ giornata Serie A 2018/2019 : La lunga notte di Lautaro : I nostri Consigli per la 26^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Vedova della sua stella più luminosa, l’Inter non può contemplare altro risultato che la vittoria nella trasferta di Cagliari. Parlare di un possibile sorpasso del Milan fino a qualche settimana fa sembrava una punzecchiatura, un modo come un altro per accendere l’orgoglio nerazzurro; domenica dopo domenica però ...

Fantacalcio : le probabili formazioni della 26esima giornata di Serie A : Serie A Scopri le probabili formazioni Anche la 26esima giornata parte in anticipo, il venerdì, con la sfida tra Cagliari e Inter. Il big match del weekend è però l'ultima gara in programma, Napoli-...

Consigli Fantacalcio Serie A / Le dritte per la 25giornata : i migliori numeri 1 : Consigli Fantacalcio Serie A: le nostre dritte partita per partita, nella 25giornata del primo campionato italiano, oggi 22 febbraio 2019.

Fantacalcio 2019 : le probabili formazioni della 25a giornata di Serie A : Fantacalcio 2019: le probabili formazioni della 25a giornata di Serie A In questa 25a giornata di Serie A, si giocheranno nove partite. Lazio-Udinese, infatti, è stata rinviata a causa della partita del Sei Nazioni di rugby Italia-Irlanda, che si disputerà presso lo stadio Olimpico di Roma. Si sarebbe dovuta giocare lunedì 25, ma la semifinale di Coppa Italia contro il Milan ha prolungato ulteriormente le attese. In ogni caso dovrebbe ...