Serie A Bologna | lavoro differenziato per Pulgar e Santander

Biglietti Bologna-Sassuolo - ecco come acquistare i tickets della sfida della 29esima giornata di Serie A : Si disputerà domenica alle ore 18 il match tra Bologna e Sassuolo, valido per la giornata numero 29 del campionato di Serie A 2018-2019. Teatro della sfida è l’impianto di casa della società rossoblu, lo stadio Renato Dall’Ara. La partita è delicatissima per il Bologna, terzultimo a quota 24 e in furiosa lotta per togliersi dalla zona retrocessione, ma anche per il Sassuolo la via è piuttosto impervia, dal momento che è tredicesimo a ...

Basket - Serie A 2019 - 23a giornata : Aradori si accende - la Virtus Bologna anche - Pesaro sconfitta per 78-70 al PalaDozza : L’anticipo della 23a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 va alla Segafredo Virtus Bologna, che difende il parquet amico del PalaDozza con una vittoria sulla VL Pesaro per 78-70, mai in discussione dal quinto minuto del primo quarto fino al termine dell’incontro. Top scorer dei bianconeri è Pietro Aradori con 19 punti, seguito da Dejan Kravic con 12 e dalla coppia Tony Taylor-Amath M’Baye con 10. 5 punti per Mario ...

Serie A Basket – La Virtus Bologna non dà scampo a Pesaro - gli emiliani vincono l’anticipo della 23ª giornata : Seconda vittoria consecutiva per gli uomini di Sacripanti che agganciano momentaneamente l’ottavo posto in classifica La 23ª giornata del campionato di Serie A di Basket si apre con la vittoria nell’anticipo della Virtus Bologna, che non lascia scampo a Pesaro. Gli uomini di Sacripanti si impongono con il punteggio di 78-70, agganciando momentaneamente l’ottavo posto in classifica che vale l’accesso ai playoff ...

Bologna-Pesaro Serie A basket : dove vederla in streaming o in tv : Bologna-Pesaro Serie A basket: dove vederla in streaming o in tv Segafredo Virtus Bologna-VL Pesaro tornano insieme a tutta la massima Serie italiana di basket con la palla a due che arriverà Sabato 23 Marzo alle 20.30 presso il Pala Dozza di Bologna. Bologna-Pesaro: la difesa sarà la chiave della transizione La Virtus, dopo la partita con Torino, sembra aver trovato una nuova solidità difensiva e da ciò ne giova sicuramente anche ...

Serie A Bologna - tris di riscatti : Soriano - Sansone e Orsolini

Bologna - bimba di 8 anni segue la Serie ‘Braccialetti rossi’ e dona 70 centimetri di capelli ai malati di cancro : Seguiva la serie Braccialetti rossi, che racconta le vicende di alcuni ragazzi ricoverati in ospedale con gravi malattie, e domandava alla mamma perché alcuni pazienti avessero i capelli e altri no. Così Mavì, una bimba di otto anni di Crevalcore, in provincia di Bologna, ha deciso di donare 70 centimetri dei suoi capelli rossi alla Banca dei capelli, associazione che crea parrucche con capelli veri per i malati oncologici. L’obiettivo ...

Basket Serie A : Torino ko contro la Virtus Bologna - Venezia sbanca Milano : Torino - La ventiduesima giornata del campionato di Serie A di Basket si apre nel segno della Virtus . Bologna onora al meglio la memoria di Alberto Bucci , ex coach e presidente delle Vu Nere, ...

Serie A Basket – Pesante ko interno per Torino - la Virtus Bologna si impone 64-80 : I padroni di casa incappano nel terzo ko consecutivo, lasciando via libera agli emiliani che agganciano il settimo posto in classifica La Virtus Bologna interrompe una striscia di tre sconfitte consecutive, vincendo il lunch match della ventiduesima giornata del campionato di Serie A di Basket. Niente da fare per Torino che, davanti ai propri tifosi, incappa nell’ennesimo ko di questa stagione, restando al quattordicesimo posto in ...

Video/ Torino Bologna - 2-3 - : highlights e gol della partita - Serie A - : Video Torino Bologna, -,: highlights e gol della partita di Serie A, anticipo serale della 28giornata. Le immagini salienti dallo stadio Olimpico.

Serie A calcio - i risultati di oggi (16 marzo) : SPAL-Roma 2-1 - Bologna espugna Torino - festival del gol al Mapei Stadium : oggi sabato 16 marzo si sono disputate tre partite valide per la 28^ giornata della Serie A 2019 di calcio. La Roma è stata clamorosamente sconfitta dalla SPAL per 2-1, i giallorossi hanno perso una partita in maniera inattesa e si sono complicati la rincorsa verso un posto nella prossima Champions League mentre gli emiliani hanno conquistato tre punti fondamentali in ottica salvezza (ora sono a +4 sull’Empoli). I padroni di casa sono ...

Anticipo Serie A - Torino-Bologna 2-3 : 22.27 Importante colpo salvezza del Bologna che passa 3-2 in casa del Torino. Partita subito viva:Torino avanti al 6' con un autogol di Pulgar che 'beffa' Skorupski su tiro da fuori di Ansaldi. Il Bologna fa 1-1 con un colpo di testa di Poli,appena entrato, su cross di Palacio (29').I felsinei ribaltano al 34' con Pulgar che trasforma il rigore concesso da Mariani con l'aiuto del Var (mano Meite).Nella ripresa tris di Orsolini in contropiede ...

Serie A basket : Milano-Venezia e Torino-Bologna in tv e streaming : Serie A basket: Milano-Venezia e Torino-Bologna in tv e streaming Domenica 17 Marzo si giocherà la 22 giornata della Serie A di basket. Questa giornata della giornata di ritorno vedrà sfidarsi: Fiat Torino-Segafredo Virtus Bologna, Armani Milano-Umana Reyer Venezia, Openjobmetis Varese-Vanoli Cremona, VL Pesaro-Cantù, Dolomiti Energia Trentino-Alma Trieste, Oriora Pistoia- Sassari, Sidigas Avellino-Reggio Emilia, Germani ...

Serie A Tim – Il Torino ospita il Bologna : ecco come e dove seguire l’anticipo della 28ª giornata : La 28ª giornata di Serie A TIM su DAZN inizia con l’anticipo del sabato tra Torino e Bologna: ecco come seguirla in diretta Un weekend di grande sport, quello che si aprirà oggi su DAZN (QUI PER LA PROVA GRATUITA DI UN MESE). Gli appassionati potranno seguire sulla piattaforma streaming, live e on demand, oltre 40 eventi sportivi in diretta, tra calcio nazionale e internazionale, boxe, arti marziali miste, motori e hockey su ghiaccio. La ...

Serie A Torino - Mazzarri : «Il Bologna avrebbe meritato più punti»