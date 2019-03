Sergio Mattarella vuole garanzie sulla Commissione Banche

Quanto guadagna Sergio Mattarella : stipendio e redditi del Presidente : Quanto guadagna Sergio Mattarella: stipendio e redditi del Presidente stipendio Sergio Mattarella Vi siete mai chiesti Quanto può guadagnare il Presidente della Repubblica? Probabilmente vi sarete posti almeno una volta questo interrogativo senza poi di fatto riuscire a togliervi questa curiosità. In questo articolo vi forniamo ulteriori dettagli sui guadagni del Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella: Quanto guadagna e qual è il suo ...

Sergio Mattarella - il retroscena : 'Ha osservato attonito'. Lega e M5s - l'escalation che farà venir giù tutto : Passati i convenevoli istituzionali, ora Sergio Mattarella teme l' escalation dentro il governo. Secondo un retroscena del Messaggero , il presidente della Repubblica ha 'osservato attonito la lite ...

Sergio Mattarella - il retroscena : "Ha osservato attonito". Lega e M5s - l'escalation che farà venir giù tutto : Passati i convenevoli istituzionali, ora Sergio Mattarella teme l'escalation dentro il governo. Secondo un retroscena del Messaggero, il presidente della Repubblica ha "osservato attonito la lite continua in cui è precipitato il governo giallo-verde" proprio nei giorni, delicatissimi, in cui il pres

Sergio Mattarella : moglie - età - nipoti e figli. La carriera politica : Sergio Mattarella: moglie, età, nipoti e figli. La carriera politica Biografia e vita privata del Presidente della Repubblica Eletto il 31 Gennaio del 2015 si appresta a compiere il terzo anno di mandato sui sette previsti dalla Costituzione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è inoltre pronto al discorso di fine anno che raccoglierà circa 6 milioni di italiani davanti agli schermi. Vediamo nello specifico alcuni dettagli sul 12° ...

Sergio Mattarella riceve Xi Jinping : “Dialogo a doppio senso - anche sui diritti umani in Cina” : Il presidente cinese Xi Jinping inizia la sua visita a Roma dal Quirinale, dove il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha accolto chiedendo un dialogo anche sul tema del rispetto dei diritti umani in Cina. "La firma del Memorandum è la cornice ideale per imprese italiane e cinesi", ma deve essere "a doppio senso", avverte il capo dello Stato.Continua a leggere

Xi Jinping incontra Sergio Mattarella : la bandiera cinese sventola sul Quirinale : La bandiera cinese sventola sul Colle, accanto a quelle italiana ed europea, a segnalare la visita del presidente Xi Jinping al Quirinale, come accade di consueto quando un Capo di Stato incontra il Presidente della Repubblica. Al loro arrivo al Quirinale, il presidente cinese e la first lady sono stati accolti da Sergio Mattarella e dalla figlia Laura. Sono stati suonati gli inni nazionali italiano e cinese e sul Colle ed è stata issata ...

Sergio Mattarella : moglie - età - nipoti e figli. La carriera politica : Sergio Mattarella: moglie, età, nipoti e figli. La carriera politica Biografia e vita privata del Presidente della Repubblica Eletto il 31 Gennaio del 2015 si appresta a compiere il terzo anno di mandato sui sette previsti dalla Costituzione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è inoltre pronto al discorso di fine anno che raccoglierà circa 6 milioni di italiani davanti agli schermi. Vediamo nello specifico alcuni dettagli sul ...

Quanto guadagna Sergio Mattarella : stipendio e redditi del Presidente : Quanto guadagna Sergio Mattarella: stipendio e redditi del Presidente stipendio Sergio Mattarella Vi siete mai chiesti Quanto può guadagnare il Presidente della Repubblica? Probabilmente vi sarete posti almeno una volta questo interrogativo senza poi di fatto riuscire a togliervi questa curiosità. In questo articolo vi forniamo ulteriori dettagli sui guadagni del Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella: Quanto guadagna e qual è il suo ...

Italia-Cina - Sergio Mattarella : "Investimenti nelle infrastrutture e tecnologie condivise - non per il predominio ma per la collaborazione" : Il connubio tra Italia e Cina deve portare "Investimenti nelle infrastrutture" e condivisione di "tecnologie, non per la competizione e il predominio, con cui ciascuno ne riceverebbe minor beneficio". Questi i punti focali dell'intervista di Sergio Mattarella ad alcuni media cinesi.Il presidente della Repubblica ha spiegato come "la partnership tra Italia e Cina è "costruita su fondamenta solide". Servono quindi "intese, idee, progetti, ...

Sergio Mattarella : 'solida base del partenariato strategico tra Italia e Cina' : L'Italia vede, da tempo, nella Cina non solo un proprio partner economico di primissimo piano, ma anche un motore dell'economia e del commercio mondiale". Mattarella ha rilevato che dall'energia, ...

Sergio Mattarella : moglie - età - nipoti e figli. La carriera politica : Sergio Mattarella: moglie, età, nipoti e figli. La carriera politica Biografia e vita privata del Presidente della Repubblica Eletto il 31 Gennaio del 2015 si appresta a compiere il terzo anno di mandato sui sette previsti dalla Costituzione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è inoltre pronto al discorso di fine anno che raccoglierà circa 6 milioni di italiani davanti agli schermi. Vediamo nello specifico alcuni dettagli sul ...

Sergio Mattarella - bomba di Luigi Bisignani : 'Chi vuole far fuori dal governo. Altrimenti elezioni' : ... non incide e resta trasparente, di un Ministro dell'Economia che ancora non ha ben compreso l'importanza del suo ruolo di capo dell'economia italiana, di un Ministro della Difesa in balia di un ...

Sergio Mattarella - bomba di Luigi Bisignani : "Chi vuole far fuori dal governo. Altrimenti elezioni" : Al di là delle smentite di rito, il governo gialloverde vive un momento difficilissimo, dilaniato dai contrasti tra la Lega di Matteo Salvini e il M5s di Luigi Di Maio. Una situazione esplosiva e che, come conseguenza, porta allo stallo su tutto, o quasi: si pensi all'emblematico caso della Tav. Una

Quanto guadagna Sergio Mattarella : stipendio e redditi del Presidente : Quanto guadagna Sergio Mattarella: stipendio e redditi del Presidente stipendio Sergio Mattarella Vi siete mai chiesti Quanto può guadagnare il Presidente della Repubblica? Probabilmente vi sarete posti almeno una volta questo interrogativo senza poi di fatto riuscire a togliervi questa curiosità. In questo articolo vi forniamo ulteriori dettagli sui guadagni del Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella: Quanto guadagna e qual è il suo ...