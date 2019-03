Blastingnews

(Di giovedì 28 marzo 2019) Nuovo capitolo nella ‘saga’ conseguente l’evento dellodirottato a SanMilanese e ormai passata dalla cronaca alla politica, dopo tutte le polemiche esplose in merito alla cittadinanza italiana richiesta per due dei ragazzini coinvolti e protagonisti di azioni che hanno contribuito al salvataggio di tutti gli ostaggi dell’autista di origini senegalesi Ousseynou Sy. Secondo quando pubblicato dal settimanale Oggi e ripreso dal quotidiano Il Giornale, il vero autore dellache ha allertato i carabinieri non, ma il suo compagno Adam.ha nascosto il cellulare e io ho telefonato’ Oggi ha raggiunto la famiglia di Adam e ha chiesto al ragazzo la sua versione dei fatti. Il ragazzino, con molta semplicità, ha descritto quanto avveniva a bordo dello: ‘Una mia compagna, Chiara, era spaventatissima, piangeva e nessuno riusciva a consolarla, ...

GiovanniFava : Scuolabus San Donato: la telefonata al 112 non sarebbe stata fatta da Ramy - VELOSPORT1960 : Il ministro dell'Interno sul sì a cittadinanza ai due ragazzi di origine egiziana e marocchina protagonisti del sal… - Torrechannelit : Il ministro Salvini incontra gli eroi dello scuolabus dirottato a San Donato Milanese -